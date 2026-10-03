"Sigo con mi vida e intento que esto no me consuma": la reflexión de Lionel Scaloni sobre su continuidad

“No quiero que me pase lo de Bilardo (que alguna vez dijo que 'se olvidó de vivir' por la Selección). He intentado vivir, me sirvió mucho conocer eso y una charla que tuvo con la esposa de Alejandro Sabella. Es muy importante poder vivir, porque este puesto radica en tener mucha responsabilidad, y he tomado ese ejemplo para poder seguir con mi vida. Sigo con mi vida, intentando hacer mis cosas para que esto no me consuma”, reflexionó el pujatense.

La emoción de Lionel Scaloni por la despedida de Lionel Messi

A pocos días del histórico partido del próximo martes 6 de octubre en el Monumental ante Benín, el entrenador se refirió al inminente adiós del capitán y reconoció la locura generada en torno a las localidades.

“Imagino emoción de todos, de Leo obviamente. Desde que pise el Monumental va a ser un día inolvidable para todos. Y agradezco ser parte de eso porque va a ser su día. Seré un espectador y lo afrontaremos con seriedad. Tenemos dos entrenamientos con él, para verlo y disfrutarlo en el tiempo que queda”, expresó Scaloni.

Consultado sobre la masiva demanda de entradas, Scaloni graficó el fervor popular: “Imagino que si hubiera habido cinco Monumentales se hubieran llenado, porque todos quisieran estar. Me pidieron entradas de todos lados. Está todo dicho, solo queda disfrutarlo”.

Asimismo, reflexionó sobre el legado intangible del rosarino: “Lo que me gustaría que la gente entienda es lo que él transmite estando dentro de una cancha de fútbol, a los hinchas, a los compañeros, a los rivales. Es lo que más vamos a extrañar”.

El balance del partido, el recambio y la gestión de los jóvenes

En el plano estrictamente deportivo, el técnico se mostró conforme con la respuesta del plantel, el rodaje otorgado a los futbolistas y el compromiso general del grupo.

“Cumplimos con el objetivo de darle minutos a todos. En líneas generales cumplimos el objetivo. Todos los chicos jóvenes están aportando frescura, quieren estar. Nunca se vio un equipo relajado, porque no puede haber sensación de desgano, no puede estar. Se puede jugar bien o mal, pero yo rescato esto: ser jugador de selección es jugar todos los partidos de la misma manera”, analizó el santafesino.

Particularmente, al ser consultado sobre el desempeño y la inserción de las nuevas promesas —como el caso de Leo Flores—, Scaloni remarcó la importancia de llevarlos con cautela: “Hay que llevarlo poco a poco. El partido estaba para poder darle medio tiempo. Pero hay que cuidarlo a él y a los otros chicos, porque no tienen por qué cargarse la responsabilidad cuando hay otros futbolistas que tienen que hacerlo. Poder hacer debutar a los chicos también es lindo, siempre nos ha gustado”.

Lo que viene: amistosos de noviembre y la exigencia de los rivales

Pensando en el horizonte inmediato del seleccionado de cara a la última ventana FIFA del año, el estratega anticipó las dificultades logísticas y descartó exigencias caprichosas respecto al nivel de los rivales.

“Para noviembre no hay muchas opciones. Seguramente iremos afuera a jugar. Lógicamente me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no, igual buscamos las cosas positivas. Sin enfrentar potencias, el partido que más sufrimos en el Mundial fue un rival teóricamente menor”, concluyó Scaloni con su habitual pragmatismo.