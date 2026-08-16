Silbaron a Chacho Coudet en la previa de River vs. Argentinos Juniors
El entrenador es uno de los principales apuntados por los hinchas debido al pésimo comienzo de temporada del equipo, que todavía no sumó puntos ni marcó goles.
La previa del partido entre River y Argentinos Juniors tuvo un momento de tensión cuando Eduardo “Chacho” Coudet fue silbado por los hinchas en el Estadio Monumental. El entrenador se convirtió en uno de los principales apuntados por el mal momento que atraviesa el equipo, que necesita una reacción urgente.
El encuentro correspondió a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 y encontró al Millonario en una situación inesperada. El equipo llega al partido con seis derrotas consecutivas entre todas las competencias, una racha que encendió las alarmas y aumentó la bronca general.
La situación en el campeonato local es todavía más preocupante. River perdió los cuatro partidos que disputó hasta el momento en el Clausura, por lo que todavía no sumó puntos y tampoco consiguió marcar goles. El equipo quedó así obligado a reaccionar para evitar que la crisis deportiva se profundice. En ese contexto, Coudet recibió los primeros silbidos antes del comienzo del encuentro. El entrenador es uno de los nombres que concentra buena parte de las críticas de los hinchas, que esperaban un mejor comienzo después de un mercado de pases en el que el club realizó una importante inversión.
Así reaccionó el Monumental cuándo nombraron a Chacho Coudet
River incorporó futbolistas de jerarquía durante el último período de transferencias y armó un plantel con nombres que generaron expectativa entre sus hinchas. Sin embargo, los resultados no acompañan y el equipo todavía no pudo encontrar el funcionamiento esperado.
Los silbidos a Coudet reflejaron el clima que se vive antes de un encuentro clave. El entrenador necesita una respuesta inmediata de sus jugadores para cortar la racha negativa y empezar a recuperar la confianza de los hinchas.
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