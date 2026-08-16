Silbaron a Chacho Coudet en la previa de River vs. Argentinos Juniors

La situación en el campeonato local es todavía más preocupante. River perdió los cuatro partidos que disputó hasta el momento en el Clausura, por lo que todavía no sumó puntos y tampoco consiguió marcar goles. El equipo quedó así obligado a reaccionar para evitar que la crisis deportiva se profundice. En ese contexto, Coudet recibió los primeros silbidos antes del comienzo del encuentro. El entrenador es uno de los nombres que concentra buena parte de las críticas de los hinchas, que esperaban un mejor comienzo después de un mercado de pases en el que el club realizó una importante inversión.