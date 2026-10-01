Flaco López marcó su primer gol en la Selección Argentina y habló de Messi: "Soy un bendecido"
El delantero de Palmeiras convirtió ante Bolivia. Después del partido, recordó que pudo compartir sus últimos partidos con el 10 y destacó todo lo que aprendió del capitán.
José Manuel “Flaco” López vivió una noche que difícilmente olvidará. El delantero de Palmeiras convirtió por primera vez con la camiseta de la Selección Argentina y completó la goleada 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El atacante, surgido de Lanús, ingresó en la etapa final del encuentro y logró aprovechar su oportunidad para cerrar el marcador. Fue su primer tanto en ocho partidos con la Albiceleste y una recompensa para un futbolista que comenzó a formar parte del proceso de Lionel Scaloni en medio de la renovación del plantel.
Después del partido, el delantero de 25 años habló sobre la importancia del gol y reconoció que se trató de un momento especial dentro de su carrera: “Salió al final con un poco de suerte. Contento por el primer gol, es un sueño porque nunca me imaginé jugar en la Selección y menos hacer un gol. Hoy es un día soñado, inolvidable para mí”.
La celebración tuvo además un significado especial porque López consiguió convertir en una etapa de cambios para la Selección Argentina, con Scaloni dando espacio a nuevos futbolistas y preparando al equipo para el futuro.
Con este partido, el delantero alcanzó los ocho encuentros disputados con la camiseta argentina. Su registro incluye ahora un gol y dos asistencias, además de una tarjeta amarilla. En total, López acumula 186 minutos en cancha y comienza a sumar experiencia en un plantel que atraviesa una renovación generacional.
La emoción del Flaco López por haber compartido con Messi
Más allá de su primer gol, una de las partes más emotivas de la declaración de López estuvo relacionada con Lionel Messi. El delantero recordó que durante el Mundial de Qatar 2022 todavía observaba a la Selección desde el lugar de hincha y que, en aquel momento, no imaginaba que tendría la posibilidad de compartir cancha con el capitán.
La próxima despedida de Messi le dio todavía más valor a esa experiencia para el atacante del Verdao: “Como dije hace poco, el Mundial de 2022 lo viví como hincha y haciendo cuentas pensé que no iba a jugar con Messi. Siempre digo que soy un bendecido, me tocó compartir lo último de él y estoy agradecido a la vida. Ahora a pensar en lo que viene, en lo que nos dejó y es el mayor ejemplo que nos deja”.
Las palabras de López reflejan el cambio generacional que comienza a atravesar la Scaloneta. Mientras el 10 se prepara para cerrar su etapa internacional, futbolistas que durante Qatar 2022 todavía miraban al equipo desde afuera ahora forman parte del plantel y tienen la posibilidad de compartir vestuario con el capitán.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario