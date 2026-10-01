Flaco López marcó su primer gol en la Selección Argentina y habló de Messi: "Soy un bendecido"

"NUNCA IMAGINÉ JUGAR EN LA SELECCIÓN Y MENOS HACER UN GOL"



El Flaco López, tras anotar su primer tanto con la Albiceleste en la goleada 4-0 ante Bolivia. pic.twitter.com/XlkJN9oM3d — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

La emoción del Flaco López por haber compartido con Messi

Más allá de su primer gol, una de las partes más emotivas de la declaración de López estuvo relacionada con Lionel Messi. El delantero recordó que durante el Mundial de Qatar 2022 todavía observaba a la Selección desde el lugar de hincha y que, en aquel momento, no imaginaba que tendría la posibilidad de compartir cancha con el capitán.

La próxima despedida de Messi le dio todavía más valor a esa experiencia para el atacante del Verdao: “Como dije hace poco, el Mundial de 2022 lo viví como hincha y haciendo cuentas pensé que no iba a jugar con Messi. Siempre digo que soy un bendecido, me tocó compartir lo último de él y estoy agradecido a la vida. Ahora a pensar en lo que viene, en lo que nos dejó y es el mayor ejemplo que nos deja”.

Las palabras de López reflejan el cambio generacional que comienza a atravesar la Scaloneta. Mientras el 10 se prepara para cerrar su etapa internacional, futbolistas que durante Qatar 2022 todavía miraban al equipo desde afuera ahora forman parte del plantel y tienen la posibilidad de compartir vestuario con el capitán.