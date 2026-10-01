Lando Norris contó cómo fue su charla con Colapinto tras la polémica: reveló qué le dijo

De esta manera, Norris diferenció el accidente ocurrido en pista de las expresiones que utilizó inmediatamente después de la carrera. El británico entendió que algunas de sus declaraciones habían excedido lo que pretendía transmitir y decidió disculparse directamente con Colapinto.

¿Por qué Norris hizo pública su disculpa?

Uno de los puntos que decidió explicar fue la razón por la que informó públicamente que había pedido disculpas y aclaró que su intención principal no era utilizar las redes sociales como vía de comunicación con su par de Alpine, ya que la conversación entre ambos había ocurrido personalmente.

Lando Norris apuntó contra Franco Colapinto por el accidente en Bakú.

“Diría que fue más para el público en general. Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. No necesito hacerlo en las redes sociales y no siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así”, sostuvo.

Sin embargo, el británico entendió que el contexto que se había generado justificaba hacer público el cambio de postura: “Pero, al mismo tiempo, obviamente hubo mucho ruido y cosas de fondo y pensé que era sensato anunciar o mostrar que me había disculpado”.

Más allá del episodio ocurrido, dejó en claro que su relación personalno quedó dañada por el incidente. El piloto de McLaren aseguró que tiene una buena consideración del argentino y explicó que ambos suelen compartir distintos momentos durante los fines de semana de carrera: “Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable. Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así, así que paso bastante tiempo con él. Pero sí, simplemente nos disculpamos mutuamente, así que nada más que eso”.