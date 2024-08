El pedido de la madre biológica de Simone Biles tras su actuación en París 2024

image.png

En una entrevista exclusiva con el Daily Mail, Shanon expresó su profundo arrepentimiento por haber perdido a sus hijos y su deseo de reencontrarse con Simone. A pesar de tener el número de teléfono de su hija, explicó que no se atreve a llamarla, pues desea respetar los tiempos y la voluntad de Simone.

"Estoy esperando con paciencia. No se puede presionar a nadie. Me hubiera encantado ser parte de todo lo que vivió, pero debo esperar", reflexionó. Allí confesó que le pediría perdón a Simone y le rogaría que no la juzgara por sus errores del pasado. Sin embargo, es consciente de que la decisión de retomar la relación no depende de ella: "Quisiera hacer las paces con ella, pero no puedo forzar nada", añadió.

simone biles medalla paris 2024.jpeg

Así describió Simone Biles el vínculo con su madre Shanon

Simone, por su parte, ha hablado en el pasado sobre su difícil infancia y la relación con su madre biológica. En un documental lanzado en 2021 en Facebook, la gimnasta mencionó que el hecho de ser adoptada por sus abuelos fue un punto de inflexión en su vida que la preparó para un mejor camino.

"No estaría donde estoy sin ese momento crucial. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino", aseguró Simone en el documental.