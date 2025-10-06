Sin lugar en Atlético Madrid, Nahuel Molina despertó el interés de un gigante antes del Mundial 2026

nahuel molina

El interés del City aparece como una oportunidad ideal para el argentino, que ya había estado en el radar de equipos de la Premier League, entre ellos Nottingham Forest, aunque aquella negociación no prosperó. Esta vez, la posibilidad de sumarse a uno de los mejores equipos del mundo podría ser el impulso que necesita para recuperar confianza y ritmo competitivo.

Desde su llegada al Atlético en 2022, Molina disputó 141 partidos, convirtió siete goles y repartió trece asistencias. Sin embargo, su rol actual dista mucho del que tuvo en su primera temporada. Con el Mundial a menos de un año de distancia, el defensor entiende que un cambio de aire podría ser clave para sostener su lugar en la selección campeona del mundo.