Sin lugar en Atlético Madrid, Nahuel Molina despertó el interés de un gigante antes del Mundial 2026
El lateral campeón del mundo atraviesa un momento complicado bajo la conducción de Simeone, pero podría relanzar su carrera en la Premier League.
Nahuel Molina vive días decisivos en su carrera. El lateral derecho de la Selección Argentina, una de las piezas clave en la conquista del Mundial de Qatar 2022, perdió terreno en el Atlético Madrid y se encuentra cada vez más relegado en la consideración de Diego Simeone. Sin embargo, un interés surgido desde Inglaterra podría cambiar su panorama de cara al Mundial 2026: el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, analiza incorporarlo para reforzar su defensa en la próxima temporada.
El jugador de 27 años atraviesa una etapa de incertidumbre en el conjunto colchonero. En lo que va de la temporada, apenas fue titular en uno de los nueve partidos disputados por el Aleti, ingresando como suplente en cinco y quedando fuera de la acción en los tres restantes. En total, acumula apenas 144 minutos de juego, un registro alarmante para alguien que necesita continuidad con vistas a la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.
Molina perdió su lugar a manos de Marcos Llorente, que se adaptó al rol de lateral con eficacia, y también ha visto cómo Giuliano Simeone -hijo del entrenador- comenzó a ocupar su posición en algunos encuentros. Este escenario redujo drásticamente sus chances de mostrarse, algo que preocupa tanto al jugador como al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que siempre valoró su despliegue ofensivo y su velocidad por la banda.
Según el medio británico TEAMtalk, Guardiola sigue de cerca su situación y considera que el ex Boca reúne las condiciones que busca en un defensor: agresividad en la marca, buena salida desde el fondo y proyección ofensiva. Además, el Colchonero estaría dispuesto a negociar por una cifra razonable, dado que Molina perdió protagonismo y el club no vería con malos ojos una transferencia que permita renovar el plantel.
El interés del City aparece como una oportunidad ideal para el argentino, que ya había estado en el radar de equipos de la Premier League, entre ellos Nottingham Forest, aunque aquella negociación no prosperó. Esta vez, la posibilidad de sumarse a uno de los mejores equipos del mundo podría ser el impulso que necesita para recuperar confianza y ritmo competitivo.
Desde su llegada al Atlético en 2022, Molina disputó 141 partidos, convirtió siete goles y repartió trece asistencias. Sin embargo, su rol actual dista mucho del que tuvo en su primera temporada. Con el Mundial a menos de un año de distancia, el defensor entiende que un cambio de aire podría ser clave para sostener su lugar en la selección campeona del mundo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario