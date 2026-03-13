Sin Magis TV: cómo ver la Fórmula 1 con Franco Colapinto EN VIVO por Internet
Se puede ver en vivo y por internet el Gran Premio de China de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto como protagonista.
La adrenalina de la Fórmula 1 se traslada a Asia este fin de semana, con el desembarco en el Circuito Internacional de Shanghái para el Gran Premio de China. Esta segunda fecha del calendario será crucial para el argentino Franco Colapinto, quien busca revancha y sus primeros puntos importantes de la temporada.
El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas; mientras que más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tiene lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.
El fin de semana en Shanghái no será uno convencional. La máxima categoría recupera el formato Sprint, lo que significa que la intensidad subirá desde el sábado con puntos en juego antes de la carrera principal.
Para los seguidores en Argentina, esto implicará ajustar las alarmas: la diferencia horaria obligará a seguir las sesiones durante la madrugada y la mañana temprano.
Tras un estreno complejo en Melbourne, donde los problemas técnicos de su monoplaza lo relegaron al puesto 14, el piloto de Pilar llega enfocado en demostrar por qué ocupa una de las butacas más codiciadas del mundo.
Ahora, el trazado chino representa una verdadera "prueba de fuego" para el Alpine de Franco, ya que combina dos mundos opuestos. Por un lado, la velocidad pura, con largas rectas donde la potencia del motor y el DRS son claves; y por otro, la precisión técnica, ya que también hay curvas lentas y cerradas que castigan los neumáticos y exigen una conducción quirúrgica.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario