Sin Magis TV: cómo ver la Fórmula 1 con Franco Colapinto EN VIVO por Internet

colapinto salvada

Ahora, el trazado chino representa una verdadera "prueba de fuego" para el Alpine de Franco, ya que combina dos mundos opuestos. Por un lado, la velocidad pura, con largas rectas donde la potencia del motor y el DRS son claves; y por otro, la precisión técnica, ya que también hay curvas lentas y cerradas que castigan los neumáticos y exigen una conducción quirúrgica.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.