Sin minutos en River, Jeremías Ledesma acordó su regreso a Rosario Central

Por si fuera poco, el panorama se completa con el interés de Independiente Rivadavia por volver a contar con Centurión. “Queremos que vuelva, se ganó el cariño de la gente”, expresó públicamente su presidente, Daniel Vila, en TyC Sports. Sin embargo, las chances de que esa negociación prospere son bajas, tanto por el caso Ledesma como por la firme postura de River de no incorporar un nuevo guardameta en este mercado de pases.

