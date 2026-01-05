Sin minutos en River, Jeremías Ledesma acordó su regreso a Rosario Central
El arquero deja el Millonari sin rodaje y vuelve a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores, mientras Armani está lesionado y el arco millonario atraviesa un momento delicado.
El mercado de pases de River está a punto de concretar una salida de peso en un puesto clave. Tras un ciclo sin los minutos esperados, la etapa de Jeremías Ledesma en el club parece llegar a su fin. El arquero de 32 años, que había llegado a mediados de 2024 desde el Cádiz, tiene todo acordado para regresar a Rosario Central, la institución que lo vio nacer futbolísticamente.
Si bien el interés del conjunto rosarino no era una novedad, en las últimas horas las negociaciones avanzaron de manera decisiva y el acuerdo quedó a un paso de cerrarse. Según la información disponible, la operación se encamina a resolverse mediante un préstamo por un año, con una cláusula de obligación de compra sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos. Este mecanismo le permitiría al Millonario recuperar parte de la inversión de 2,6 millones de euros realizada por su pase.
Desde Núñez, pese al hueco que deja la salida de Ledesma, ya tomaron una decisión clara respecto al arco. La dirigencia y el cuerpo técnico no tienen previsto salir al mercado en busca de otro arquero, ya que la confianza está depositada en Ezequiel Centurión, quien regresó tras su préstamo en Independiente Rivadavia y será la principal alternativa de Franco Armani durante la temporada.
El momento delicado del arco de River
La partida de Ledesma resulta llamativa por el contexto actual del plantel. Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada y tendrá, como mínimo, tres semanas de recuperación, por lo que su presencia en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central no está asegurada.
A esa situación se suma la de Centurión, que atraviesa la etapa final de recuperación de una fractura en la muñeca izquierda, lesión que sufrió en la final de la Copa Argentina. De este modo, River enfrenta el inicio de la competencia oficial con dos arqueros en proceso de rehabilitación y una salida inminente.
Por si fuera poco, el panorama se completa con el interés de Independiente Rivadavia por volver a contar con Centurión. “Queremos que vuelva, se ganó el cariño de la gente”, expresó públicamente su presidente, Daniel Vila, en TyC Sports. Sin embargo, las chances de que esa negociación prospere son bajas, tanto por el caso Ledesma como por la firme postura de River de no incorporar un nuevo guardameta en este mercado de pases.
