El nuevo ranking Conmebol 2026 reordena el mapa continental: cómo quedaron Boca y River
La actualización oficial del escalafón sudamericano mostró caídas de Boca y River, pero también el ingreso de Racing al top 10.
Con el cierre de la temporada internacional y la mirada puesta en los torneos de 2026, la Conmebol dio a conocer la nueva edición de su Ranking de Clubes, una herramienta clave que define la conformación de los bombos tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Sudamericana. La actualización trajo consigo movimientos relevantes en la parte alta de la tabla y confirmó la fuerte presencia argentina entre los equipos mejor posicionados del continente.
En lo más alto del listado se consolidó el dominio brasileño. Palmeiras pasó a ocupar el primer lugar del ranking, beneficiado por su regularidad internacional y su reciente campaña que lo llevó a disputar la final continental. Detrás aparece Flamengo, actual campeón de América, que completa el 1-2 de Brasil y ratifica el peso específico que mantiene ese país en las competencias de Conmebol durante los últimos años.
Para el fútbol argentino, la novedad principal estuvo en los movimientos de sus dos gigantes. River, que lideraba la clasificación anterior, descendió al tercer puesto tras la última actualización, mientras que Boca también retrocedió y quedó ubicado en la cuarta posición. A pesar de esta baja relativa, ambos clubes conservarán su condición de cabezas de serie, un dato central de cara a los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana, donde evitarán cruces tempranos con otros pesos pesados.
El ranking de clubes de la Conmebol sorprendió a muchos
La gran sorpresa positiva la protagonizó Racing. La Academia pegó un salto importante y pasó del puesto 12 al noveno, lo que le permitió meterse por primera vez en el top 10 del ranking. El crecimiento se explica por su consagración en la Copa Sudamericana 2024 y por un rendimiento sostenido a nivel internacional, que incluyó una destacada campaña en la Libertadores, donde alcanzó las semifinales y fue eliminado por Flamengo.
El informe también reflejó avances de otros equipos argentinos: Estudiantes de La Plata escaló hasta el 18° lugar tras subir seis posiciones, Lanús se ubicó 21° luego de su título en la Sudamericana, Independiente aparece 24° y Vélez completa la nómina en el puesto 26. De este modo, Argentina volvió a mostrar una presencia numerosa y competitiva entre los 30 mejores clubes del continente.
El ranking Conmebol se elabora a partir de tres ejes centrales: los resultados obtenidos en la Libertadores y la Sudamericana durante los últimos diez años, el historial previo en torneos internacionales y un bonus adicional para los campeones de cada liga local. Esa combinación define no solo el prestigio deportivo, sino también el camino que deberá recorrer cada equipo en las competencias continentales que se avecinan.
