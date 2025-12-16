El nuevo ranking Conmebol 2026 reordena el mapa continental: cómo quedaron Boca y River

Con el cierre de la temporada internacional y la mirada puesta en los torneos de 2026, la Conmebol dio a conocer la nueva edición de su Ranking de Clubes, una herramienta clave que define la conformación de los bombos tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Sudamericana. La actualización trajo consigo movimientos relevantes en la parte alta de la tabla y confirmó la fuerte presencia argentina entre los equipos mejor posicionados del continente.