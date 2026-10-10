"Sin vos, nada hubiese pasado": las emotivas dedicatorias en la última camiseta argentina de Lionel Messi
Se conocieron este sábado imágenes de la última camiseta que utilizó el mejor de todos los tiempos y que se llevó con las dedicatorias de sus compañeros.
La emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue dejando postales imborrables y detalles íntimos que continúan conmoviendo al mundo del fútbol. Y mientras el astro birlló este sábado en Inter Miami, se conocieron imágenes de su emblemática última camiseta.
A pocos días de la histórica noche en el Monumental frente a Benín, salieron a la luz los mensajes inéditos que sus excompañeros plasmaron de puño y letra sobre la emblemática camiseta número 10 con la inscripción "gracias" que le regalaron como homenaje.
En las imágenes difundidas por el sponsor oficial de la Albiceleste, se aprecian las muestras de afecto, admiración y agradecimiento eterno de los referentes del plantel.
Los mensajes de los campeones del mundo en la última camiseta de Lionel Messi
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Rodrigo De Paul, su fiel ladero y amigo dentro y fuera de la cancha, resumió el sentimiento colectivo con una frase contundente: "Sin vos, nada de esto hubiese pasado. Te amo, hermano".
Cristian "Cuti" Romero le dedicó cálidas palabras: "Muchas gracias por enseñarnos a nunca darnos por vencidos y creer que todo se puede. Te amo, capitán", repitiendo ante las cámaras su profunda admiración: "Es una persona brillante y la verdad es que lo amo".
Emiliano "Dibu" Martínez combinó su habitual liderazgo con un toque de complicidad: "Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón".
Lisandro Martínez profundizó en el legado humano y deportivo: "Leo, gracias por cambiar la historia de nuestra selección. Viviste y peleaste hasta el final por nosotros. Te vamos a extrañar, te amo".
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Lautaro Martínez sumó su reconocimiento: "Gracias por tu legado y por hacerme mejor jugador. ¡Siempre agradecido".
Leandro Paredes eligió la síntesis perfecta del hincha y del compañero: "Gracias por hacernos tan felices, te amo".
Nicolás Tagliafico completó las dedicatorias destacando el sentido de pertenencia: "Muchas gracias Leo por tu amor incondicional al fútbol y a esta camiseta".
La mirada de las nuevas generaciones
La iniciativa impulsada por la marca que viste al seleccionado también incluyó testimonios en video de las jóvenes promesas que asoman como los herederos naturales de la conducción del equipo.
Franco Mastantuono, actualmente en la Fiorentina, confesó lo que significó compartir el verde césped con el mejor del mundo al definirlo como un auténtico "sueño cumplido". Por su parte, Nicolás Paz reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó compartir plantel con el rosarino: "Aprendí muchísimo de él y le agradezco mucho".
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