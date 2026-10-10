"Sin vos, nada hubiese pasado": las emotivas dedicatorias en la última camiseta argentina de Lionel Messi

La camiseta firmada por sus compañeros que se llevó Lionel Messi tras su despedida. pic.twitter.com/T3WwS3ZFfq

Rodrigo De Paul, su fiel ladero y amigo dentro y fuera de la cancha, resumió el sentimiento colectivo con una frase contundente: "Sin vos, nada de esto hubiese pasado. Te amo, hermano".

Cristian "Cuti" Romero le dedicó cálidas palabras: "Muchas gracias por enseñarnos a nunca darnos por vencidos y creer que todo se puede. Te amo, capitán", repitiendo ante las cámaras su profunda admiración: "Es una persona brillante y la verdad es que lo amo".

Emiliano "Dibu" Martínez combinó su habitual liderazgo con un toque de complicidad: "Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón".