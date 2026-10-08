Sobornos en el Balón de Oro: la escandalosa confesión del exdirector que habló de sobres

Sin embargo, el episodio no terminó con aquella conversación. La posterior aparición del sobre transformó una reunión que parecía centrada exclusivamente en argumentos deportivos en una situación que dejó interrogantes sin resolver.

El sobre que quedó sobre el escritorio

Ferré explicó que tuvo que interrumpir el encuentro durante unos instantes para responder una llamada telefónica. Cuando regresó a su oficina, el representante ya se había marchado. Sobre la mesa encontró un sobre que no estaba allí antes de su ausencia. El exdirector decidió no conservarlo y lo entregó al personal de recepción.

“Entonces tuve que levantarme un momento para atender una llamada. Cuando regresé, el agente ya se había marchado. Sin embargo, había un sobre en la mesa. Lo agarré y lo entregué en recepción. No sé qué contenía”, recordó.

La principal incógnita del episodio es precisamente qué había dentro de ese paquete. Ferré no afirmó que contuviera dinero ni aportó elementos que permitan establecer qué pretendía el representante al dejarlo allí. El periodista también explicó que volvió a encontrarse con el agente en otras oportunidades, pero que ninguno de los dos retomó el asunto. “Nunca me dijo lo que había dentro”, resumió.

¿Quién fue el representante que quiso impulsar la carrera de su jugador?

Hasta el momento, no trascendieron públicamente los nombres del representante ni del jugador cuya candidatura pretendía impulsar. Tampoco se confirmó que el sobre tuviera relación directa con un eventual pago o con una propuesta económica.

Algunas versiones vinculan al futbolista con la Premier League y señalan que nunca consiguió ganar el Balón de Oro. Sin embargo, Ferré no confirmó esas referencias, por lo que no es posible identificar de manera fiable a los protagonistas del episodio.

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