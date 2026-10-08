Sobornos en el Balón de Oro: la escandalosa confesión del exdirector que habló de sobres
Pascal Ferré, exresponsable del prestigioso galardón, reveló que un representante intentó convencerlo de impulsar la candidatura de un futbolista ante el jurado.
Una revelación de Pascal Ferré, exdirector de France Football y antiguo responsable del Balón de Oro, volvió a poner el foco sobre los mecanismos que rodean al premio individual más prestigioso del fútbol. En una entrevista con el diario Marca, el periodista francés contó que, durante su gestión, un representante intentó convencerlo de que intercediera ante el jurado para favorecer a uno de sus futbolistas.
El episodio tuvo un desenlace tan llamativo como inesperado: cuando Ferré se ausentó momentáneamente de su oficina para atender una llamada, el agente desapareció y dejó un sobre sobre el escritorio. El exdirectivo aseguró que lo entregó en recepción, aunque nunca llegó a conocer su contenido.
“Lo agarré y lo entregué en recepción. No sé qué contenía”, relató al recordar aquella situación. Según su testimonio, el representante nunca le explicó qué había dejado ni volvió a hablar con él sobre el asunto. De acuerdo con el relato del exresponsable, todo comenzó cuando un agente solicitó una reunión para hablar sobre la candidatura de un futbolista que estaba entre los nominados al premio.
El pedido de un representante para favorecer a su jugador
Durante la conversación, el representante repasó los méritos deportivos de su dirigido e intentó persuadir a Ferré para que utilizara su posición dentro de la organización y promoviera esa postulación ante los integrantes del jurado. El periodista recordó el momento en el que el pedido se hizo explícito: “Tras explicarle y elogiar sus logros, me preguntó si podía 'vender' su candidatura al jurado”.
La expresión utilizada por el agente llamó la atención de Ferré, que aseguró que no aceptó intervenir para favorecer al jugador. La intención del representante, según la reconstrucción que hizo el exdirectivo, era conseguir que su candidato recibiera un respaldo adicional durante el proceso de elección.
Sin embargo, el episodio no terminó con aquella conversación. La posterior aparición del sobre transformó una reunión que parecía centrada exclusivamente en argumentos deportivos en una situación que dejó interrogantes sin resolver.
El sobre que quedó sobre el escritorio
Ferré explicó que tuvo que interrumpir el encuentro durante unos instantes para responder una llamada telefónica. Cuando regresó a su oficina, el representante ya se había marchado. Sobre la mesa encontró un sobre que no estaba allí antes de su ausencia. El exdirector decidió no conservarlo y lo entregó al personal de recepción.
“Entonces tuve que levantarme un momento para atender una llamada. Cuando regresé, el agente ya se había marchado. Sin embargo, había un sobre en la mesa. Lo agarré y lo entregué en recepción. No sé qué contenía”, recordó.
La principal incógnita del episodio es precisamente qué había dentro de ese paquete. Ferré no afirmó que contuviera dinero ni aportó elementos que permitan establecer qué pretendía el representante al dejarlo allí. El periodista también explicó que volvió a encontrarse con el agente en otras oportunidades, pero que ninguno de los dos retomó el asunto. “Nunca me dijo lo que había dentro”, resumió.
¿Quién fue el representante que quiso impulsar la carrera de su jugador?
Hasta el momento, no trascendieron públicamente los nombres del representante ni del jugador cuya candidatura pretendía impulsar. Tampoco se confirmó que el sobre tuviera relación directa con un eventual pago o con una propuesta económica.
Algunas versiones vinculan al futbolista con la Premier League y señalan que nunca consiguió ganar el Balón de Oro. Sin embargo, Ferré no confirmó esas referencias, por lo que no es posible identificar de manera fiable a los protagonistas del episodio.
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