Cayó una banda que hacía salideras bancarias marcando a sus víctimas desde monopatines
Tras una ardua investigación, lograron desbaratar al grupo y detener a sus integrantes. La insólita modalidad delictiva los delató.
Luego de varios meses de investigación, cayó una banda delictiva que se dedicaba a hacer salideras bancarias en la Ciudad de Buenos Aires y que marcaba a sus víctimas desde monopatines eléctricos. Por el caso ya hay cinco delincuentes con prisión preventiva y siguen en la búsqueda de un quinto prófugo.
El hecho que originó la causa ocurrió el 14 de agosto pasado, cerca del mediodía, en el barrio porteño de Núñez. Hernán M. estaba detenido en el semáforo de la avenida del Libertador y Udaondo a bordo de su auto Renault Sandero blanco cuando dos delincuentes le rompieron los vidrios delanteros del vehículo y, tras un violento forcejeo, se llevaron una mochila que contenía 8.000 dólares y 2.000.000 de pesos. Antes de escapar, uno de los ladrones amenazó a la víctima: “Mira que te quemo”.
La investigación fue llevada a cabo por el juez nacional en lo criminal y correccional Mariano Iturralde, el fiscal José María Campagnoli y efectivos de la Policía de la Ciudad.
Tras el análisis de las pruebas recabadas, junto a videos de cámaras de seguridad, se determinó que la víctima del robo había sido marcada previamente al salir de una financiera ubicada en la avenida Corrientes al 400, en el barrio de San Nicolás. Desde allí, el hombre fue perseguido durante varios kilómetros por los delincuentes a bordo de motos y autos.
Según consta en el expediente judicial, la última detenida fue Yamila Soledad M., de 35 años, señalada como una de las “marcadoras” de la banda. Fue arrestada el 14 de este mes en el barrio de La Boca por personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. La mujer está procesada con prisión preventiva y se le dictó un embargo sobre sus bienes por 13.200.000 pesos.
Yamila Soledad M. cayó a partir del análisis de la actividad de su celular, la cual la ubica en la zona de la financiera en la misma franja horaria que la víctima, así como también en el semáforo donde finalmente ocurrió el robo.
Fuentes judiciales señalaron que el uso de monopatines eléctricos para marcar a las víctimases una modalidad cada vez más habitual en las salideras bancarias.
El avance de la causa fue posible además gracias al análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad, cuyos videos permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del robo. A eso se le sumaron imágenes publicadas por CNM Noticias que captaron el momento en el que los delincuentes abordan a la víctima en Núñez.
Personal de División Extracción y Análisis de Imágenes de la Policía de la Ciudad logró identificar a las motos luego de declaraciones testimoniales, registros fílmicos, informes del Anillo Digital, informes registrales de titularidad vehicular, tareas de campo y resultados de allanamientos y secuestros.
Durante los allanamientos, la Policía de la Ciudad no solo detuvo a los sospechosos, sino que se secuestraron dos monopatines eléctricos, doce celulares y la ropa que utilizaron durante el robo.
Parte de la causa ya fue elevada a juicio y el debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7, mientras sigue la investigación para dar con un quinto delincuente que permanece prófugo.
