Cayó una banda que hacía salideras bancarias marcando a sus víctimas desde monopatines

salidera bancaria monopatin

Yamila Soledad M. cayó a partir del análisis de la actividad de su celular, la cual la ubica en la zona de la financiera en la misma franja horaria que la víctima, así como también en el semáforo donde finalmente ocurrió el robo.

Fuentes judiciales señalaron que el uso de monopatines eléctricos para marcar a las víctimases una modalidad cada vez más habitual en las salideras bancarias.

El avance de la causa fue posible además gracias al análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad, cuyos videos permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del robo. A eso se le sumaron imágenes publicadas por CNM Noticias que captaron el momento en el que los delincuentes abordan a la víctima en Núñez.

salidera bancaria monopaton

Personal de División Extracción y Análisis de Imágenes de la Policía de la Ciudad logró identificar a las motos luego de declaraciones testimoniales, registros fílmicos, informes del Anillo Digital, informes registrales de titularidad vehicular, tareas de campo y resultados de allanamientos y secuestros.

Durante los allanamientos, la Policía de la Ciudad no solo detuvo a los sospechosos, sino que se secuestraron dos monopatines eléctricos, doce celulares y la ropa que utilizaron durante el robo.

Parte de la causa ya fue elevada a juicio y el debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7, mientras sigue la investigación para dar con un quinto delincuente que permanece prófugo.

salidera bancaria monopatin

salidera bancaria monopatin 2