La reacción del turista argentino que pasó más de 10 horas en el mar y no quería ser rescatado

Al ser consultado sobre el motivo por el cual Crisci se negó a ser asistido en un primer momento, el prefecto detalló: “Cuando se lo encuentra, había logrado subsanar el tema mecánico hacía minutos. Él manifestó su intención de ir a Solana por sus propios medios. Claramente, después de que se realiza un despliegue como este, y que hay una denuncia de desaparecido, se lo sube a bordo, se le da la mayor seguridad, lo quiera o no, y se lo trasladó a la Prefectura, porque puede estar bajo los efectos también de la adrenalina y el shock”.

La odisea comenzó el jueves cuando el turista se propuso trasladarse desde Solanas hacia Piriápolis. Retiró su moto acuática de la guardería náutica de Solanas e ingresó al mar. Sin embargo, al pasar las horas y no tener noticias sobre su paradero, su pareja decidió hacer la denuncia ante las autoridades uruguayas.

La Armada Nacional de Uruguay detalló que a las 20.35 del jueves se activó el operativo de Búsqueda y Rescate (SAR), del cual participaron varias embarcaciones y drones de vigilancia marítima especial que permitieron continuar con el rastreo en horas de la noche.

El milagroso rescate ocurrió este viernes por la mañana, a las 6.30, cuando el hombre todavía a bordo de su moto fue divisado por una de las embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, quienes llevaron adelante el operativo. El turista argentino finalmente fue trasladado a tierra y tuvo que declarar ante las autoridades.