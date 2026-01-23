La reacción del turista argentino que pasó más de 10 horas en el mar y no quería ser rescatado
Daniel Crisci, 58 años, estuvo a la deriva a bordo de su moto acuática. El momento del rescate quedó registrado en un video.
Un desperfecto mecánico con su moto acuática habría sido el motivo por el cual el turista argentino Daniel Crisci permaneció más de diez horas a la deriva en el mar de Punta del Este, Uruguay. El hombre fue rescatado sano y salvo tras un inmenso operativo que se montó a partir de la denuncia de su pareja.
“Hizo frío”, comentó Crisci mientras descendía de la lancha de la Prefectura uruguaya ya abrigado con una campera gruesa y un gorro de lana en la cabeza tras haber pasado la noche entera en medio del mar descalzo, solo con un short y un chaleco.
“Muchísimas gracias, muchas gracias por todo, muy amable”, le expresó a los efectivos que lo asistieron mientras intentaba devolverles la ropa que le habían prestado para abrigarlo. “Nos vemos prontito, muchísimas gracias”, repitió.
Según informó personal de Prefectura, al momento de ser rescatado, Crisci indicó que había tenido un problema mecánico con la moto de agua, motivo por el cual no había podido llegar a su destino ni regresar a la costa. Lo que llamó la atención fue que, apenas lo encontraron, se negó a ser asistido.
“El hombre tenía un tema mecánico que recién había subsanado”, explicó prefecto Sebastián Sorribas a radio Cadena del Mar. Indicó que el turista no requirió asistencia médica, pero que fue fundamental hidratarlo en el momento. “Está sumamente consciente, sabe lo que le pasó, no tiene ningún tipo de dolor. Estaba con un poco de frío, natural de estar diez horas en el mar”, completó tras el hallazgo.
Al ser consultado sobre el motivo por el cual Crisci se negó a ser asistido en un primer momento, el prefecto detalló: “Cuando se lo encuentra, había logrado subsanar el tema mecánico hacía minutos. Él manifestó su intención de ir a Solana por sus propios medios. Claramente, después de que se realiza un despliegue como este, y que hay una denuncia de desaparecido, se lo sube a bordo, se le da la mayor seguridad, lo quiera o no, y se lo trasladó a la Prefectura, porque puede estar bajo los efectos también de la adrenalina y el shock”.
La odisea comenzó el jueves cuando el turista se propuso trasladarse desde Solanas hacia Piriápolis. Retiró su moto acuática de la guardería náutica de Solanas e ingresó al mar. Sin embargo, al pasar las horas y no tener noticias sobre su paradero, su pareja decidió hacer la denuncia ante las autoridades uruguayas.
La Armada Nacional de Uruguay detalló que a las 20.35 del jueves se activó el operativo de Búsqueda y Rescate (SAR), del cual participaron varias embarcaciones y drones de vigilancia marítima especial que permitieron continuar con el rastreo en horas de la noche.
El milagroso rescate ocurrió este viernes por la mañana, a las 6.30, cuando el hombre todavía a bordo de su moto fue divisado por una de las embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, quienes llevaron adelante el operativo. El turista argentino finalmente fue trasladado a tierra y tuvo que declarar ante las autoridades.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario