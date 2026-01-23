Bloque de lluvias en Buenos Aires: qué implica, hasta cuándo se mantiene y cómo sigue el calor extremo
El sitio especializado Meteored explica cómo afecta la falta de lluvias a la zona de Buenos Aires, en medio de una nueva ola de calor.
El cierre de la semana se mantiene signado por la ola de calor que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la particularidad de que se da en un contexto de bloque de lluvias, fenómeno que continuaría durante algunas días en la zona.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esperaba para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado, y con temperaturas que rondarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. El organismo, además, mantenía una alerta amarilla por el calor.
La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, esta situación viene acompañada por un bloque de lluvias, en el marco de un período seco que comienza a extenderse demasiado, situación que se torna delicada para la zona central del país.
"Este corte prolongado de lluvias se combina con temperaturas elevadas, conformando un escenario que genera preocupación en distintos sistemas productivos", indicaron en el portal meteorológico.
Explicaron en Meteored que el patrón actual responde a la presencia de un sistema frontal semiestacionario, que condiciona la distribución de las precipitaciones y limita el avance de la inestabilidad , según el análisis de los mapas meteorológicos del modelo ECMWF.
Hasta cuándo se queda el bloqueo de lluvias en Buenos Aires y cómo sigue el calor
El sitio especializado Meteored pronostica que esta falta de lluvias siga, al menos, durante el fin de semana, en coincidencia con la ola de calor y las temperaturas más extremas.
En este sentido, el SMN prevé para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se esperan de entre 23 y 34 grados; mientras que el domingo tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 34.
