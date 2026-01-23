Bloque de lluvias en Buenos Aires: qué implica, hasta cuándo se mantiene y cómo sigue el calor extremo

Explicaron en Meteored que el patrón actual responde a la presencia de un sistema frontal semiestacionario, que condiciona la distribución de las precipitaciones y limita el avance de la inestabilidad , según el análisis de los mapas meteorológicos del modelo ECMWF.

Hasta cuándo se queda el bloqueo de lluvias en Buenos Aires y cómo sigue el calor

El sitio especializado Meteored pronostica que esta falta de lluvias siga, al menos, durante el fin de semana, en coincidencia con la ola de calor y las temperaturas más extremas.

En este sentido, el SMN prevé para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se esperan de entre 23 y 34 grados; mientras que el domingo tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 34.