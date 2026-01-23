Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop: "Si vuelve a hablar de mí, publico sus videos"

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que vino después, que se leyó como una feroz amenaza hacia Catherine. “Le digo a esa señora que para no sacar algunos videítos que tengo por ahí, que deje de hablar de mi, bien o mal. Aunque los video que yo pudiera sacar de Catherine se ve divina”, lanzó.

Metiéndose de lleno en el terreno político y el escándalo en Venezuela, Carrillo siguió apuntando contra Fulop. “La señora Sabatini es una vende patria. Que se ubique y se dedique a trabajar por su país y por su familia. Soy un caballero pero si vuelve a hablar de mí, voy a publicar todos esos videos”, sentenció.

Por si quedaban dudas, Fernando siguió arremetiendo contra Catherine y volvió a ponerse en tono amenazante. "Es muy linda pero medio corta, no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta", cerró. Definitivamente, no solo el pasado sentimental sino que ahora sus diferencias ideológicas vuelven a poner en pie de guerra a ambos.

El regreso de Carrillo a la pantalla estuvo signado por su defensa pública del gobierno de Nicolás Maduro, pero rápidamente el foco se desplazó hacia sus ataques personales. El actor, conocido por sus papeles en telenovelas y por su pasado con figuras públicas, fue invitado a La mañana con Moria (Eltrece), en donde se refirió a sus antiguas relaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con Fulop.

El conflicto con Catherine se intensificó luego de una discusión televisiva. Cuando se le pidió a la actriz una opinión sobre Carrillo, la actriz optó por evitar la confrontación y expresó: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.