Qué dijo Sofi Martínez sobre el incomodo momento con el Coco Basile

“No podés estar acá. Fijate. No mirés que te vas asustar. No podés estar en un vestuario de hombres”, le dijo el ex entrenador de la selección de Argentina. Si bien nunca quedó en claro si el tono fue de broma o de verdad estaba molesto, la periodista repitió en más de una oportunidad que la habían autorizado para ingresar.

QUÉ DIJO SOFI MARTÍNEZ AL RESPECTO

Este martes, la periodista expresó detalles de lo que sintió en ese momento: "Me dieron aire un poquito antes, cuando estaba en el hall. Ahí le hago una nota a Gaby Milito y cuando voy a entrar salta el Coco Basile", comenzó diciendo en Urbana Play, programa donde trabaja. Y además agregó:"Te juro que en ese momento pensé que me lo decía en joda. No sabía qué hacer, si era en joda o en serio. Pero al mismo tiempo, tenía que hacer mi trabajo".

Luego, indicó: "Después me dijo que él no sabía que nosotros teníamos el okey de todos lados", dijo en relación al permiso de la organización del evento. Y cerró: "Probablemente, en su concepción tenga otras ideas. Es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres".