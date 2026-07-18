"Solo Dios sabe lo destrozado que tengo el corazón": el conmovedor homenaje de Lucas Trejo a su esposa e hijos
El futbolista argentino compartió videos y un desgarrador mensaje en sus redes sociales tras perder a su familia por los terremotos que sacudieron Venezuela.
Lucas Trejo volvió a expresarse en sus redes sociales luego de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida. Días después de que fueran encontrados sin vida su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 6, el futbolista argentino publicó una serie de videos familiares acompañados por sentidos mensajes de fe y amor que conmovieron a miles de personas.
En la primera grabación, registrada en la terraza de la vivienda donde la familia residía en La Guaira, el defensor aparece junto a su hijo Aarón realizando un divertido juego de preguntas y respuestas. Cuando le consultó qué pensaba de Venezuela, el pequeño respondió con una sonrisa: “Me siento muy bien y me gusta y me encanta esta vista que tengo aquí al lado mío”.
La conversación tomó un tono aún más emotivo cuando Trejo le preguntó qué pensaba sobre Jesús. Con la inocencia que lo caracterizaba, Aarón respondió: “Yo pienso que Jesús ya lo tiene que bendecir este lugar porque es muy bonito”. Antes de finalizar el video, el futbolista le preguntó qué mensaje les dejaría a sus compañeros del colegio y del fútbol. Sin dudarlo, el niño contestó: "Yo le diría que oren por Jesús, porque Jesús es muy bueno”.
Los mensajes que emocionaron a todos
Junto a esas imágenes, el jugador escribió un profundo mensaje en el que reafirmó su fe pese al inmenso dolor: "Hace tiempo oraba y le decía a Dios que nada me iba a apartar de Él en este mundo. Mi familia y yo teníamos claro esto, y nos sembramos en Venezuela para que la gente conozca a Cristo, eso va continuar siendo así. Y cuando Dios acabe la obra que quiere hacer conmigo y a través de mi, tengo le certeza de que me voy a encontrar nuevamente con mi familia. Creo en Jesucristo, creo en la obra que hizo en la cruz por nosotros, creo en la Eternidad y sé que mi familia está con El! Los amo, todos los días, por siempre".
En otra de las historias compartidas, la protagonista fue Yanina junto a la pequeña Ainhoa. Allí, madre e hija también hablaban sobre la vista al mar y la importancia de la fe. “Sí. Me encanta esta vista y gracias por Jesús esta vista que es tan hermosa”, expresó la niña. Su madre completó: “Qué lindo Jesús. Gracias por la vista hermosa que nos regalás con Ainu”, antes de preguntarle qué mensaje les daría a otras niñas. La pequeña respondió: “Que lo quiero mucho y gracias por darme esta vista muy hermosa”, mientras que Yanina cerró el video diciendo: “Nos vemos en el próximo ping pong de chicas”.
La última publicación mostró una fotografía de Lucas junto a su esposa durante un paseo por el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. Allí, el futbolista dejó al descubierto el inmenso dolor que atraviesa: "Solo Dios sabe lo destrozado que tengo el corazón, pero tengo que continuar, por ellos". Luego añadió otro mensaje de profunda convicción religiosa: "El nombre de Jesucristo debe ser proclamado fuerte y claro en Venezuela y en todas las naciones de la tierra! (Gracias por sus mensajes, por el cariño que me envian por sus oraciones. Los bendigo)".
Las publicaciones llegaron después de varios días marcados por la desesperada búsqueda de su familia entre los escombros del edificio donde vivían, derrumbado tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Según confirmó su entorno, Trejo permanece acompañado por sus familiares mientras aguarda la entrega de los restos de su esposa e hijos para realizar la cremación. Una vez concluidos los trámites, regresará a la Argentina para transitar el duelo junto a sus seres queridos.
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