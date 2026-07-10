Venezuela: rescatistas argentinos avanzan entre los restos de un edificio en la que había una fiesta infantil
El edificio de 12 pisos colapsó tras los terremotos en Venezuela. Lograron recuperar 60 cuerpos y ya no hay esperanzas de hallar sobrevivientes.
Un equipo de rescatistas argentinos trabaja en los restos del edificio OPP-25 de Tanaguarena, a unos 40 kilómteros de Caracas, luego de que colapsara tras los los dos grandes terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio pasado.
Del edificio que tenía 14 pisos de altura antes de derrumbarse, los rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) ya recuperaron los cuerpos de 60 víctimas de entre los escombros y trabajan ya sin esperanzas de hallar sobrevivientes. Al momendo del colapso en el efidicio se estaba celebrando un cumpleaños infantil.
"Acá en la tragedia es muy duro porque identificás las habitaciones de las personas. Es durísimo poder ver y entender quién vivía ahí, dónde vivía un músico, dónde vivía una familia con niños, ver las cartucheras, las habitaciones, un cartel que dice ‘Feliz día, papi’. Estamos todo el día subidos a los escombros viendo ese tipo de cosas”, aseguró a La Nación Cristian Luccisano, uno de los integrantes del CEPA.
CEPA llegó a Venezuela y fue destinada de inmediato al OPP-25, uno de los edificios donde se concentra la mayor cantidad de víctimas. El despliegue no tardó en comenzar.
Uno de los sectores donde trabajaron durante el día de ayer concentra toda la atención. Debajo de una enorme viga creen que permanece atrapada una niña. Su abuelo espera desde hace días junto a los brigadistas. Ya logró sacar con vida a su esposa y a su hija tras el derrumbe, pero todavía falta su nieta. Con un casco, unos guantes y una maza, el hombre trabaja como un rescatista más.
"Estamos intentando sacar una viga que está aprisionando un artefacto de cocina. Detrás de eso, posiblemente haya una cama con una niñita. Su abuelo está siempre acá con nosotros, solicitándonos que lo asistamos en esta tarea. Hoy nos pusimos como objetivo poder recuperar a esa nieta que este hombre nos está pidiendo”, contó Daniel Iglesias, otro de los integrantes de CEPA.
La desesperación de las familias también sorprende a quienes llevan años dedicados al rescate. “Es increíble cómo la gente con solo una maza hace un hueco gigante que a nosotros nos llevaría horas. Ellos están ahí, y le dan y le dan hasta que abren un agujero intentando buscar a su familia. Es increíble”, agregó Daniel y cuenta que "hoy nos pusimos como objetivo poder recuperar a esa nieta que este hombre nos está pidiendo".
A unos metros, el jefe del operativo, Esteban Chalá, intenta explicar la dimensión de lo que fue ese edificio antes del colapso. "Era enorme. Catorce pisos, 16 departamentos por piso y en la planta baja toda una galería comercial", describió. "En esa galería comercial teníamos un salón de fiestas infantiles, donde estaba transcurriendo una fiesta. Ya pudimos recuperar siete cuerpos de los niños que estaban en esa fiesta. Todavía nos faltan muchos porque es un espacio bastante complejo para poder llegar", contó.
“Tenemos ocho sitios de trabajo desplegados, algunas maquinarias con las que podemos trabajar y cientos de personas. Convivimos con sus familiares, muchos inclusive ayudando también, que nos van indicando los departamentos y los lugares. Encontramos a mucha gente en los pasillos, en los conos de escalera”, explicó Chalá y contó que "este edificio colapsó muy rápido, en segundos. Alguna gente con el primer sismo llegó a salir del departamento y alcanzar los pasillos o las escaleras, pero cuando vino el segundo sismo colapsó rápidamente. No dio tiempo a absolutamente nada. Por eso encontramos mucha gente en las camas".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario