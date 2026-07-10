Venezuela: rescatistas argentinos avanzan entre los restos de un edificio en la que había una fiesta infantil

"Estamos intentando sacar una viga que está aprisionando un artefacto de cocina. Detrás de eso, posiblemente haya una cama con una niñita. Su abuelo está siempre acá con nosotros, solicitándonos que lo asistamos en esta tarea. Hoy nos pusimos como objetivo poder recuperar a esa nieta que este hombre nos está pidiendo”, contó Daniel Iglesias, otro de los integrantes de CEPA.

Equipos USAR de varios países participaron del operativo

La desesperación de las familias también sorprende a quienes llevan años dedicados al rescate. “Es increíble cómo la gente con solo una maza hace un hueco gigante que a nosotros nos llevaría horas. Ellos están ahí, y le dan y le dan hasta que abren un agujero intentando buscar a su familia. Es increíble”, agregó Daniel y cuenta que "hoy nos pusimos como objetivo poder recuperar a esa nieta que este hombre nos está pidiendo".

A unos metros, el jefe del operativo, Esteban Chalá, intenta explicar la dimensión de lo que fue ese edificio antes del colapso. "Era enorme. Catorce pisos, 16 departamentos por piso y en la planta baja toda una galería comercial", describió. "En esa galería comercial teníamos un salón de fiestas infantiles, donde estaba transcurriendo una fiesta. Ya pudimos recuperar siete cuerpos de los niños que estaban en esa fiesta. Todavía nos faltan muchos porque es un espacio bastante complejo para poder llegar", contó.

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“Tenemos ocho sitios de trabajo desplegados, algunas maquinarias con las que podemos trabajar y cientos de personas. Convivimos con sus familiares, muchos inclusive ayudando también, que nos van indicando los departamentos y los lugares. Encontramos a mucha gente en los pasillos, en los conos de escalera”, explicó Chalá y contó que "este edificio colapsó muy rápido, en segundos. Alguna gente con el primer sismo llegó a salir del departamento y alcanzar los pasillos o las escaleras, pero cuando vino el segundo sismo colapsó rápidamente. No dio tiempo a absolutamente nada. Por eso encontramos mucha gente en las camas".