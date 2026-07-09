El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas Gámez: "Es de las cosas más dolorosas de la vida"

El hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez

El cuerpo del niño fue encontrado el miércoles entre los restos del edificio que colapsó en La Guaira durante el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

Horas después del hallazgo, su padre, Marcos Gámez, confirmó la noticia y agradeció el trabajo de los rescatistas que participaron durante dos semanas en la intensa búsqueda.

"Infinitas gracias a los bomberos, a los rescatistas de los diferentes países que estuvieron, a los trabajadores, a los que sacaban escombros con las uñas, a la Fuerza Armada, que estuvo aquí también ayudando", expresó.

También sostuvo: "Si Dios nos eligió a nosotros para esta tragedia, creo que es para dar un mensaje al mundo, a la humanidad, de que tenemos que reflexionar un poco sobre cualquier tipo de diferencia que podamos tener".

Una búsqueda que conmovió a dos países

Hijo de padres venezolanos y nacido en la Argentina, Lucas había viajado a La Guaira para pasar el feriado junto a sus tíos. Después de disfrutar de una jornada en la playa, regresó al departamento familiar, ubicado en el segundo piso de uno de los edificios que se desplomaron durante el sismo.

Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que movilizó a rescatistas de distintos países y mantuvo en vilo tanto a Venezuela como a la Argentina.

El lunes pasado, día en que Lucas habría cumplido nueve años, su familia celebró su cumpleaños junto a los escombros con una torta y una vela, mientras los equipos continuaban con las tareas de remoción.

Fanático del fútbol, el niño había jugado en la categoría 2017 de Defensores de Belgrano, club que también lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales tras confirmarse su fallecimiento.