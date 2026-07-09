El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas Gámez: "Es de las cosas más dolorosas de la vida"
Tras semanas de búsqueda, el cuerpo del nene de 8 años fue hallado el miércoles en La Guaira.
Tras el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez en La Guaira, su mamá publicó un conmovedor mensaje para despedir al nene de 8 años que murió durante el terremoto que sacudió Venezuela.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Blancalida Martínez Coronado compartió varias fotos junto a su hijo y expresó: "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía: el de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas".
"Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla. Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", reflexionó la mujer, que se desempeña como psicooncóloga.
En otro tramo de la carta aseguró que su único consuelo es pensar en un futuro reencuentro con su hijo.
"Te prometo una cosa, Lucas. De este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas", concluyó.
El hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez
El cuerpo del niño fue encontrado el miércoles entre los restos del edificio que colapsó en La Guaira durante el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.
Horas después del hallazgo, su padre, Marcos Gámez, confirmó la noticia y agradeció el trabajo de los rescatistas que participaron durante dos semanas en la intensa búsqueda.
"Infinitas gracias a los bomberos, a los rescatistas de los diferentes países que estuvieron, a los trabajadores, a los que sacaban escombros con las uñas, a la Fuerza Armada, que estuvo aquí también ayudando", expresó.
También sostuvo: "Si Dios nos eligió a nosotros para esta tragedia, creo que es para dar un mensaje al mundo, a la humanidad, de que tenemos que reflexionar un poco sobre cualquier tipo de diferencia que podamos tener".
Una búsqueda que conmovió a dos países
Hijo de padres venezolanos y nacido en la Argentina, Lucas había viajado a La Guaira para pasar el feriado junto a sus tíos. Después de disfrutar de una jornada en la playa, regresó al departamento familiar, ubicado en el segundo piso de uno de los edificios que se desplomaron durante el sismo.
Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que movilizó a rescatistas de distintos países y mantuvo en vilo tanto a Venezuela como a la Argentina.
El lunes pasado, día en que Lucas habría cumplido nueve años, su familia celebró su cumpleaños junto a los escombros con una torta y una vela, mientras los equipos continuaban con las tareas de remoción.
Fanático del fútbol, el niño había jugado en la categoría 2017 de Defensores de Belgrano, club que también lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales tras confirmarse su fallecimiento.
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