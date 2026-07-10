Ya son más de 4.100 las muertes provocadas por el doble terremoto en Venezuela

Rodríguez también señaló que la red de agua potable está al 84%, aunque en sectores con infraestructura colapsada el suministro aún se mantiene mediante camiones cisterna, reportó la agencia Xinhua.

Las autoridades en Venezuela también reportaron avances en el restablecimiento de las telecomunicaciones, tras las afectaciones registradas en la empresa telefónica estatal CANTV.

Rodríguez señaló que continúan las operaciones de remoción de escombros en áreas afectadas, y a la par se dio inicio a la fase de reparación de viviendas e infraestructura.

"Plan Venezuela Renace"

En una visita por la zonda de Caracas que también resultó afectada por el doble terremoto y sus réplicas, Rodríguez habló del Plan Venezuela Renace, y aseguró que la reconstrucción avanza.

Durante su visita a San Bernardino, Caracas, Rodríguez aseguró que se están rehabilitando 186 edificios y 8. 515 viviendas para permitir el retorno de las familias, mientras que “quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios, pero ya abordando planes de construcción de vivienda”, reportó el diario El Universal.

La mandataria reconoció que Venezuela empezará a trabajar con cooperación de otros países para lograr construcciones preparadas para un territorio con actividad sísmica.

"Hay aquí presencia de expertos, de ingenieros internacionales que están trabajando con la comisión presidencial y con el Plan Venezuela Renace", aseguró.