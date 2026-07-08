El sentido mensaje de la mamá de Lucas Gámez el nene argentino que murió en los terremotos de Venezuela

Durante los días del extenso operativo, la mujer utilizó las plataformas para informar sobre las tareas de rescate .

También aprovechó ese espacio digital para agradecer el inmenso apoyo recibido por parte de la gente.

Sin embargo, ese mismo miércoles había anunciado su decisión de dejar de publicar temporalmente debido a la abrumadora cantidad de comentarios que recibía.

Tras la confirmación del triste desenlace, aquella última publicación generó una inmensa ola de condolencias por parte de miles de usuarios que buscaron acompañar a la familia. Cabe recordar que el niño había quedado atrapado bajo la estructura cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la zona costera, donde se habían instalado hacía apenas cuatro meses.