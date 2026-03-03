Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luís tras una goleada por 8-0
El Mengão avanzó a la final del Campeonato Carioca con un contundente resultado, pero horas después anunció la salida de su entrenador, apenas días después de perder ante Lanús.
Secuela granate: la decisión de Flamengo de cesar a Filipe Luís generó impacto inmediato en Brasil. El equipo carioca venía de aplastar 8-0 a Madureira como visitante, resultado que selló su clasificación a la final del Campeonato Carioca tras el 3-0 conseguido previamente en el estadio Maracaná. Sin embargo, ni siquiera esa goleada alcanzó para sostener al entrenador en su cargo.
El trasfondo de la decisión parece estar vinculado al irregular comienzo de 2026 y, especialmente, a la reciente derrota en la Recopa Sudamericana frente a Lanús. La caída en ese certamen internacional, sumada a otros tropiezos en el arranque del año, erosionó la confianza dirigencial pese a los antecedentes exitosos del exlateral.
En un comunicado oficial, el club explicó: "El Club de Regatas Flamengo informa de que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional. Con él, dejan el club también Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)". La institución agradeció el trabajo realizado y le deseó éxito en su futuro profesional.
Filipe Luís se había retirado como jugador en el club en 2023 y asumió como entrenador principal el 30 de septiembre del año siguiente, en reemplazo de Tite. Durante su ciclo conquistó títulos de relevancia, entre ellos la Copa de Brasil 2024, el Brasileirao y la Supercopa en 2025, además de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Palmeiras 1-0 en la final.
Aquella consagración le permitió extender su contrato por dos temporadas más, aunque la relación terminó abruptamente apenas dos meses después de esa renovación. En el plano internacional, también condujo al equipo en la Copa Intercontinental 2025 y en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde lideró su grupo pero quedó eliminado en octavos de final. Sin embargo, los resultados recientes y el rendimiento irregular terminaron inclinando la balanza.
Antes de conocerse su salida, el propio entrenador había dejado un mensaje que sonó a despedida: "Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida".
Quién podría ser el reemplazante de Filipe Luis en Flamengo
Sin un reemplazante confirmado, en Brasil ya comenzaron las especulaciones sobre el posible arribo de Leonardo Jardim. Mientras tanto, el Mengão afrontará la final estadual con un nuevo conductor y la presión de reencauzar un año que comenzó lejos de lo esperado.
