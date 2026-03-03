Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luís tras una goleada por 8-0

filipe luis 1

Antes de conocerse su salida, el propio entrenador había dejado un mensaje que sonó a despedida: "Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida".

Quién podría ser el reemplazante de Filipe Luis en Flamengo

Sin un reemplazante confirmado, en Brasil ya comenzaron las especulaciones sobre el posible arribo de Leonardo Jardim. Mientras tanto, el Mengão afrontará la final estadual con un nuevo conductor y la presión de reencauzar un año que comenzó lejos de lo esperado.