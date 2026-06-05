Selección Argentina vs. Honduras, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

La delegación argentina lleva varios días instalada en Kansas, donde desarrolla su preparación en un complejo especialmente acondicionado para afrontar la exigencia de una competencia de semejante magnitud. Allí, el cuerpo técnico trabaja en distintos aspectos físicos y tácticos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut en la fase de grupos.

El historial frente a Honduras refleja una clara superioridad argentina. Ambas selecciones se enfrentaron en tres oportunidades y siempre fue victoria para el conjunto nacional. El primer antecedente se registró en 2003 con un triunfo por 3-1. Posteriormente volvieron a cruzarse en 2016, cuando Argentina ganó por la mínima diferencia, y el último enfrentamiento tuvo lugar en 2022 con un contundente 3-0 a favor del equipo albiceleste.

scaloni practica seleccion argentina

Más allá de los antecedentes, el objetivo principal no pasará por el resultado sino por las conclusiones que pueda obtener Scaloni. Con varias figuras entre algodones y el desafío de defender el título conquistado en Qatar cada vez más cerca, Argentina comenzará a transitar sus últimos ensayos antes de volver a salir a escena en el torneo más importante del fútbol mundial.

Argentina vs. Honduras: probables formaciones

Argentina : Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Argentina vs. Honduras: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Kyle Field.

Kyle Field. Árbitro: a confirmar.

a confirmar. TV: TyC Sports y Telefe.