Selección Argentina vs. Honduras, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El entrenador Lionel Scaloni deberá administrar cargas físicas y evaluar alternativas debido a varias ausencias importantes dentro del plantel.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y la Selección Argentina comenzará este sábado una serie de pruebas fundamentales para llegar en las mejores condiciones al debut. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Honduras en un encuentro amistoso que servirá para sumar rodaje, ajustar aspectos tácticos y observar el estado general de un plantel que llega con varios futbolistas afectados físicamente.
El compromiso se disputará desde las 21 en el Kyle Field Stadium de Texas, un imponente escenario con capacidad para más de 100 mil espectadores. El encuentro será una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico saque conclusiones antes del estreno mundialista y, por eso, cada minuto en cancha tendrá una importancia especial.
La principal preocupación para Scaloni pasa por la situación física de varios integrantes del plantel. Algunos jugadores arrastran molestias que obligarán al entrenador a realizar modificaciones respecto del equipo ideal que imagina para la Copa del Mundo. Entre las ausencias más destacadas aparecen Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz, futbolistas que llegaron con distintas complicaciones y que serán preservados para evitar riesgos innecesarios.
Ante este escenario, el amistoso también representará una oportunidad para que otros integrantes del plantel sumen protagonismo y busquen ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico. Con el Mundial a pocos días de comenzar, cada actuación puede resultar determinante para la conformación definitiva del equipo.
La delegación argentina lleva varios días instalada en Kansas, donde desarrolla su preparación en un complejo especialmente acondicionado para afrontar la exigencia de una competencia de semejante magnitud. Allí, el cuerpo técnico trabaja en distintos aspectos físicos y tácticos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut en la fase de grupos.
El historial frente a Honduras refleja una clara superioridad argentina. Ambas selecciones se enfrentaron en tres oportunidades y siempre fue victoria para el conjunto nacional. El primer antecedente se registró en 2003 con un triunfo por 3-1. Posteriormente volvieron a cruzarse en 2016, cuando Argentina ganó por la mínima diferencia, y el último enfrentamiento tuvo lugar en 2022 con un contundente 3-0 a favor del equipo albiceleste.
Más allá de los antecedentes, el objetivo principal no pasará por el resultado sino por las conclusiones que pueda obtener Scaloni. Con varias figuras entre algodones y el desafío de defender el título conquistado en Qatar cada vez más cerca, Argentina comenzará a transitar sus últimos ensayos antes de volver a salir a escena en el torneo más importante del fútbol mundial.
Argentina vs. Honduras: probables formaciones
- Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.
Argentina vs. Honduras: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Kyle Field.
- Árbitro: a confirmar.
- TV: TyC Sports y Telefe.
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