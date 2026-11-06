Suspensiones a Leandro Paredes y Nahuel Molina: FIFA redujo una sanción pero AFA irá al TAS
Se conoció este viernes la decisión de la Cámara de Apelaciones, con un fallo favorable solo para uno de los dos jugadores. El comunicado de la AFA.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial este viernes para dar a conocer las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre los expedientes abiertos tras la final de la Copa Mundial 2026, donde fueron informados Nahuel Molina y Leandro Paredes.
La entidad madre del fútbol nacional logró una reducción en la sanción aplicada al lateral, aunque el órgano rector ratificó el duro castigo impuesto al mediocampista de Boca y las multas económicas por cánticos discriminatorios.
Ante este panorama, desde la AFA confirmaron que agotarán las instancias legales y llevarán el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La resolución de la FIFA: atenuante para Nahuel Molina y ratificación para Leandro Paredes
En su dictamen, la Cámara de Apelaciones revisó los recursos presentados por la defensa argentina e introdujo modificaciones parciales a los fallos iniciales de la Comisión Disciplinaria:
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Nahuel Molina: Se aceptó la apelación presentada por la AFA y se ordenó morigerar la sanción a 4 partidos de suspensión y una multa de 60.000 dólares.
Leandro Paredes: Se resolvió mantener la sanción original fijada por el órgano de primera instancia.
Multas institucionales: La FIFA ratificó las sanciones económicas impuestas a la AFA vinculadas a los episodios de cánticos discriminatorios registrados durante la cita mundialista.
La AFA recurrirá al TAS: "Contamos con argumentos suficientes"
Tras la notificación oficial, la conducción del fútbol argentino ratificó que no da por cerrada la discusión y que acudirá al máximo tribunal deportivo internacional para revertir los castigos restantes:
"Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS para una nueva revisión, entendiendo que esta asociación cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación", remarcó la AFA en el escrito oficial.
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