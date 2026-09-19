Quién es Leonel Flores, la joya de Boca que jugará en la Selección Argentina convocado por Lionel Scaloni

IMPORTANTE: Lionel Scaloni sorprendió con su convocatoria de jugadores locales para los amistosos de la Selección Nacional

De La Bombonera a la Selección Argentina de Scaloni

El vertiginoso presente de la nueva estrella boquense traspasó los límites de su club y llegó rápidamente al predio de Ezeiza. Ante la inminente gira internacional del combinado nacional frente a las selecciones de Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador Lionel Scaloni decidió incluir a la joya juvenil dentro de su exclusiva y reducida nómina de citados del fútbol local.

El atacante integrará los entrenamientos del actual campeón del mundo compartiendo la máxima exigencia deportiva con figuras históricas como Nicolás Otamendi (quien tendrá su emotivo partido homenaje en el Monumental) y el capitán Lionel Messi. En un importante gesto organizativo, la AFA dispuso que la promesa xeneize trabaje en Ezeiza pero quede momentáneamente liberado para disputar el decisivo compromiso que Boca afrontará frente a Racing por la Copa Argentina, garantizando así su presencia en un duelo fundamental antes de reincorporarse a las filas de la escuadra nacional.