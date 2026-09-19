Quién es Leonel Flores, la joya de Boca que jugará en la Selección Argentina convocado por Lionel Scaloni
El delantero Leonel Flores debutó con gol en Boca, fue titular en Sudamericana y sorprendió tras ser convocado a la Selección. Conocé su historia.
El meteórico ascenso de Leonel Flores revolucionó por completo el mundo Boca durante esta temporada. El joven delantero no solo debutó con un golazo en la Copa Argentina y brilló en el certamen internacional, sino que además coronó su gran presente con una histórica convocatoria a la Selección Argentina Mayor.
El sacrificio de Leonel Flores y su consagración en las inferiores
Nacido el 6 de febrero de 2007, el atacante oriundo de la localidad bonaerense de Beccar llegó a las divisiones infantiles del club en 2014, con apenas siete años de edad. Su profundo sentido de pertenencia quedó plasmado en una entrevista viral concedida en 2021, donde detalló el enorme esfuerzo familiar que forjó su inquebrantable temple: "Me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio. Cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble".
A diez años de su desembarco en la institución, el juvenil firmó su primer contrato como profesional luego de consolidarse como una pieza inamovible en la Reserva. Su talento estalló definitivamente en 2025 bajo la dirección técnica de Mariano Herrón, marcando ocho goles en el Torneo Proyección Apertura y convirtiéndose en el máximo artillero de esa competencia junto a Valentino Simoni. Aunque luego atravesó un lógico bajón de rendimiento, recuperó su máximo nivel en el Clausura para ser absolutamente determinante: anotó el gol de la clasificación en octavos ante Lanús y fue el héroe indiscutido en la gran final frente a Gimnasia, marcando en el alargue y definiendo el título en la tanda de penales.
El debut soñado y la confianza plena en Boca
El propio Leandro Paredes ya había advertido públicamente sobre su inmenso potencial ofensivo durante un stream reciente. Este polivalente jugador de 19 años, capaz de ocupar con naturalidad los tres frentes de ataque, sumó sus primeros minutos de rodaje en los amistosos de pretemporada, pero encontró su esperado bautismo de fuego en la Primera División gracias a la firme decisión del técnico Rodolfo Arruabarrena.
En el duro choque frente a Sarmiento por la Copa Argentina, conformó una letal dupla ofensiva junto a Miguel Merentiel y selló el 2-0 definitivo en el estadio de Newell's con un certero derechazo cruzado, llevándose el justo premio a la gran figura del encuentro. Su consagración ante los hinchas xeneizes se materializó pocos días más tarde, cuando el "Vasco" apostó por él como titular indiscutido frente al club chileno O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Tras conformar un peligroso tándem por la banda derecha junto a Dylan Gorosito y ganarle la pulseada a Alan Velasco, abandonó el campo de juego completamente ovacionado por toda La Bombonera.
IMPORTANTE: Lionel Scaloni sorprendió con su convocatoria de jugadores locales para los amistosos de la Selección Nacional
De La Bombonera a la Selección Argentina de Scaloni
El vertiginoso presente de la nueva estrella boquense traspasó los límites de su club y llegó rápidamente al predio de Ezeiza. Ante la inminente gira internacional del combinado nacional frente a las selecciones de Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador Lionel Scaloni decidió incluir a la joya juvenil dentro de su exclusiva y reducida nómina de citados del fútbol local.
El atacante integrará los entrenamientos del actual campeón del mundo compartiendo la máxima exigencia deportiva con figuras históricas como Nicolás Otamendi (quien tendrá su emotivo partido homenaje en el Monumental) y el capitán Lionel Messi. En un importante gesto organizativo, la AFA dispuso que la promesa xeneize trabaje en Ezeiza pero quede momentáneamente liberado para disputar el decisivo compromiso que Boca afrontará frente a Racing por la Copa Argentina, garantizando así su presencia en un duelo fundamental antes de reincorporarse a las filas de la escuadra nacional.
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