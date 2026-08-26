Sorteo de la Champions League 2026/27: horario, formato, bombos y la definición de los cruces
En Mónaco se definen los rivales para la renovada Fase Liga de la edición 72 del certamen continental. Con el PSG buscando el tricampeonato, se sortean los partidos.
La espera terminó para los gigantes del Viejo Continente. Este jueves 27 de agosto, desde las 13 (hora de Argentina), Mónaco será la sede del esperado sorteo de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026/27. Con el Paris Saint-Germain como bicampeón defensor y cabeza de serie, la edición número 72 del torneo más codiciado de Europa empieza a diagramar su fixture camino a la gran final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
Champions League, sorteo en Mónaco y el cuadro de competencia
Por tercera temporada consecutiva, la competición mantiene el formato de liga unificada con 36 clubes, dejando atrás la histórica fase de grupos. Cada participante disputará ocho partidos contra rivales distintos (dos de cada bombo, uno como local y otro como visitante). Al finalizar la octava fecha, los ocho primeros de la tabla general avanzarán directo a octavos de final, mientras que del 9° al 24° se cruzarán en un playoff eliminatorio de ida y vuelta. Los ubicados entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados de todo torneo continental.
Los cuatro bombos quedaron ordenados según el coeficiente UEFA, con la excepción del PSG que ocupa el primer lugar del Bombo 1 por su condición de campeón de la última edición.
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Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Bodo/Glimt (más el ganador del repechaje).
Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Lask Linz y Sabah (más los tres clasificados restantes de la fase previa).
La acción oficial de la Fase Liga comenzará el 8 de septiembre de 2026 y se disputará a lo largo de ocho jornadas hasta el 27 de enero de 2027. El campeón no solo alzará la mítica "Orejona", sino que también sellará su boleto a la Supercopa de Europa 2027, la Champions 2027/28, la Copa Intercontinental 2027 y el Mundial de Clubes FIFA 2029.
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