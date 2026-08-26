Sorteo de la Champions League 2026/27: horario, formato, bombos y la definición de los cruces

La espera terminó para los gigantes del Viejo Continente. Este jueves 27 de agosto, desde las 13 (hora de Argentina), Mónaco será la sede del esperado sorteo de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026/27. Con el Paris Saint-Germain como bicampeón defensor y cabeza de serie, la edición número 72 del torneo más codiciado de Europa empieza a diagramar su fixture camino a la gran final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.