Así son las nuevas pelotas de la Champions League que presentaron para 2026-2027

Las tradicionales estrellas asociadas a la identidad visual de la Champions League también aparecen en el balón, aunque están acompañadas por acentos en rosa intenso que generan un contraste con el fondo.

La idea detrás del diseño apunta a destacar que el éxito en el máximo nivel europeo no depende únicamente de lo que ocurre durante los 90 minutos de un partido. También existe un trabajo previo de preparación, esfuerzo y dedicación que permite a los equipos llegar en condiciones a las grandes noches de la competencia.

El diseño elegido para la Champions femenina

El balón de la competición femenina presenta un concepto diferente. En este caso, Adidas tomó como inspiración el denominado “Anillo de Luz”, una composición formada por 11 estrellas. La referencia tiene una relación directa con el juego y con la importancia de cada integrante de un equipo. Las once estrellas representan a las futbolistas que están dentro del campo y buscan transmitir la idea de unidad y colaboración.

De esta manera, el diseño pone el foco en la fuerza colectiva, un concepto que la marca consideró central para representar la evolución que atraviesa el fútbol femenino europeo. Aunque visualmente los dos balones son diferentes, ambos fueron desarrollados para cumplir con las exigencias del fútbol profesional y mantienen elementos característicos de la identidad de la Champions.

La tecnología de los nuevos balones

Más allá de la estética, Adidas incorporó en ambos modelos su tecnología de construcción sin costuras y termosoldada. El objetivo es conseguir un balón con características de precisión, estabilidad y control durante el juego.

La tecnología resulta especialmente importante en una competencia de máximo nivel, donde pequeños detalles pueden influir en la respuesta del balón durante un pase, un remate o una acción de pelota parada.

Los nuevos modelos oficiales comenzarán a estar disponibles desde este miércoles 26 de agosto. Los aficionados podrán adquirirlos en las tiendas Adidas, en comercios seleccionados y a través de los canales digitales de la compañía.