Spreen habló sobre la polémica que generó su debut en Deportivo Riestra: "Me dieron la anécdota de mi vida"

"Me dieron la anécdota de mi vida y acepté, esa es la realidad", comenzó explicando el streamer. Luego, en referencia a la acusación de haber "sacado el lugar" a un futbolista, agregó: "No le sacamos el lugar a nadie, pido disculpas si ofendimos a alguien". A lo largo de su transmisión, Spreen también aprovechó para agradecer al plantel de Deportivo Riestra, destacando el buen trato que recibió durante la experiencia: "Quiero agradecerle a todos los chicos del plantel de Riestra que me trataron re bien. Concentré con ellos y la pasé de la mejor manera".

Spreen habló sobre la polémica que generó su debut en Deportivo Riestra

El streamer fue reemplazado por Gustavo Fernández al minuto de juego sin haber tocado la pelota en ese tiempo. Con muchas risas y aplausos del estadio Guillermo Laza, el joven de 24 años se retiró del campo de juego y pudo tener su debut cómo futbolista profesional aunque despertó la bronca dentro del deporte de nuestro país.