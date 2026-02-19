Franco Colapinto fue 7° en el test de Bahréin y giró todo el día con Alpine
El argentino terminó 7° en la primera sesión de test de Fórmula 1 en Bahréin con el Alpine A526, completó 54 vueltas y marcó 1:35.506 en Sakhir.
Franco Colapinto completó la primera sesión de test de Fórmula 1 en Bahréin con un 7° puesto a bordo del Alpine A526. El argentino giró 54 vueltas en Sakhir y marcó 1:35.506, en una jornada clave de pretemporada donde es el único piloto del equipo en pista.
El segundo día de los últimos ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Sakhir tiene protagonismo argentino. Colapinto se hizo cargo del A526 durante toda la jornada del jueves y concentra la actividad de Alpine en Bahréin. Tal como estaba previsto, el pilarense afronta los dos turnos del día, de 4 a 13 (hora argentina), con la misión de sumar kilómetros, evaluar el comportamiento del monoplaza y profundizar el trabajo iniciado el miércoles, cuando finalizó noveno y registró su vuelta más rápida en lo que va de la pretemporada.
Franco Colapinto sumó 54 vueltas y confirmó el avance del Alpine
En la sesión matutina, Colapinto completó 54 giros y estableció un tiempo de 1:35.506, que lo dejó séptimo en la tabla provisional. La referencia fue para Lando Norris, quien marcó 1:33.453 con su McLaren. El rendimiento del argentino ratificó las buenas sensaciones del día anterior y mostró una evolución del Alpine tras los ajustes realizados por el equipo. Más allá de los tiempos, el foco estuvo puesto en la acumulación de datos y la consistencia en pista.
Durante una de sus vueltas rápidas, el piloto tuvo una leve salida en la curva 10 del trazado de Sakhir. El incidente no generó consecuencias y pudo continuar sin inconvenientes con el plan de trabajo previsto por la escudería francesa. La estrategia de Alpine es clara en esta última tanda de pruebas: Colapinto asume toda la actividad del jueves, mientras que Pierre Gasly volverá al volante en la tercera y última jornada del viernes.
Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, el argentino aprovecha cada salida para consolidarse y ganar confianza en un contexto de máxima exigencia. En Bahréin, el trabajo no se detiene y Colapinto continúa sumando kilómetros decisivos.
