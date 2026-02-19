Franco Colapinto fue 7° en el test de Bahréin y giró todo el día con Alpine

El segundo día de los últimos ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Sakhir tiene protagonismo argentino. Colapinto se hizo cargo del A526 durante toda la jornada del jueves y concentra la actividad de Alpine en Bahréin. Tal como estaba previsto, el pilarense afronta los dos turnos del día, de 4 a 13 (hora argentina), con la misión de sumar kilómetros, evaluar el comportamiento del monoplaza y profundizar el trabajo iniciado el miércoles, cuando finalizó noveno y registró su vuelta más rápida en lo que va de la pretemporada.