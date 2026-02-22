Impactante incendio del auto de un ex Fórmula 1 en una exhibición en San Francisco
El japonés sufrió el incendio de su Red Bull durante una exhibición en San Francisco. El expiloto de Fórmula 1 salió ileso y el evento fue cancelado.
Yuki Tsunoda protagonizó un dramático episodio en una exhibición en San Francisco, cuando el Red Bull que conducía se incendió en plena pista. El expiloto de la Fórmula 1 logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas, aunque el evento fue suspendido.
El momento generó gran preocupación entre los presentes. Mientras realizaba maniobras ante el público, el monoplaza comenzó a incendiarse en la parte trasera y en cuestión de segundos el fuego se extendió por todo el sector posterior del vehículo. Las imágenes del impactante episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observa al piloto japonés detener la marcha en medio de una espesa cortina de humo antes de abandonar el habitáculo entre las llamas.
Tras apagar el motor, Tsunoda logró salir por sus propios medios y alejarse del coche sin asistencia inmediata. Si bien en un primer momento hubo incertidumbre por su estado de salud, posteriormente se confirmó que no sufrió ningún tipo de consecuencia física.
No es la primera vez que el japonés atraviesa una situación similar. En 2024, durante una gira promocional de Racing Bulls, el auto también se prendió fuego en la zona de los frenos traseros, en un episodio que encendió alarmas aunque tampoco dejó heridos. Luego del incidente en San Francisco, los organizadores decidieron cancelar la exhibición por precaución.
Tsunoda, que quedó fuera de la parrilla de la Fórmula 1 2026 tras ser reemplazado en Red Bull por Isack Hadjar —nuevo compañero del multicampeón Max Verstappen—, volvió a ser noticia por un susto que pudo haber tenido consecuencias mayores, pero que finalmente no pasó de un gran sobresalto.
Calendario de F1 2026: fechas de los Grandes Premio
- GP de Australia: 6-8 de marzo.
- GP de China: 13-15 de marzo.
- GP de Japón: 27-29 de marzo.
- GP de Baréin: 10-12 de abril.
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.
- GP de Miami: 1-3 de mayo.
- GP de Canadá: 22-24 de mayo.
- GP de Mónaco: 5-7 de junio.
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.
- GP de Austria: 26-28 de junio.
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.
- GP de Bélgica: 17-19 de julio.
- GP de Hungría: 24-26 de julio.
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.
- GP de Italia: 4-6 de septiembre.
- GP de España: 11-13 de septiembre.
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
- GP de Singapur: 9-11 de octubre.
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
- GP de Catar: 27-29 de noviembre.
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.
