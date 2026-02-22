Impactante incendio del auto de un ex Fórmula 1 en una exhibición en San Francisco

El momento generó gran preocupación entre los presentes. Mientras realizaba maniobras ante el público, el monoplaza comenzó a incendiarse en la parte trasera y en cuestión de segundos el fuego se extendió por todo el sector posterior del vehículo. Las imágenes del impactante episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observa al piloto japonés detener la marcha en medio de una espesa cortina de humo antes de abandonar el habitáculo entre las llamas.