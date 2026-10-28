La UBA distinguió al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa

Papa León XIV.

La UBA también destacó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, centrada en la protección de la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial, un tema que el Papa considera crucial para el futuro del trabajo, la educación y la convivencia democrática.

Para la institución, el otorgamiento del Doctor Honoris Causa no solo distingue la figura del Pontífice sino que reafirma el valor del diálogo académico, cultural e interreligioso como vía para comprender y enfrentar los desafíos del presente.

En un contexto global marcado por tensiones políticas, desigualdades persistentes y transformaciones tecnológicas aceleradas, la UBA consideró que la voz de León XIV aporta una mirada humanista que merece ser reconocida.

La trayectoria de León XIV

La UBA remarcó que el título honra a personalidades cuya trayectoria tiene una gravitación significativa en la vida social, cultural e intelectual, y que la figura de León XIV encarna ese perfil por su compromiso con la paz internacional y el entendimiento entre culturas y religiones.

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955, pertenece a la Orden de San Agustín y posee una sólida formación académica: estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova, Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma.

Su labor pastoral se desarrolló especialmente en Perú, donde inició tareas misioneras en Chulucanas y luego en Trujillo, combinando docencia, formación religiosa y trabajo comunitario.