La UBA distinguió al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa
En la previa de su visita al país, el Papa fue distinguido por su aporte al diálogo, la dignidad humana e intervención en debates de alta sensibilidad social.
A días de que arribe a la Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, en una decisión aprobada por unanimidad por el Consejo Superior.
La distinción se produce días antes de la primera visita del Pontífice a la Argentina y reconoce su aporte al diálogo, la dignidad humana y su intervención en debates globales de alta sensibilidad social, según se informó.
También destaca que, más allá de su rol como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se consolidó como un referente internacional por sus posicionamientos sobre desigualdad, pobreza, migraciones, crisis ambiental, conflictos armados y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.
Por qué se reconoce al papa León XIV
Uno de los fundamentos centrales del reconocimiento es la importancia que el Papa atribuye al diálogo como herramienta para construir consensos y promover el respeto hacia quienes piensan, creen o viven de manera diferente.
La UBA vinculó esta perspectiva con sus propios principios institucionales: pluralismo, libertad de pensamiento y diversidad de ideas, pilares que orientan su actividad académica y su relación con la sociedad.
La UBA también destacó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, centrada en la protección de la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial, un tema que el Papa considera crucial para el futuro del trabajo, la educación y la convivencia democrática.
Para la institución, el otorgamiento del Doctor Honoris Causa no solo distingue la figura del Pontífice sino que reafirma el valor del diálogo académico, cultural e interreligioso como vía para comprender y enfrentar los desafíos del presente.
En un contexto global marcado por tensiones políticas, desigualdades persistentes y transformaciones tecnológicas aceleradas, la UBA consideró que la voz de León XIV aporta una mirada humanista que merece ser reconocida.
La trayectoria de León XIV
La UBA remarcó que el título honra a personalidades cuya trayectoria tiene una gravitación significativa en la vida social, cultural e intelectual, y que la figura de León XIV encarna ese perfil por su compromiso con la paz internacional y el entendimiento entre culturas y religiones.
Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955, pertenece a la Orden de San Agustín y posee una sólida formación académica: estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova, Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma.
Su labor pastoral se desarrolló especialmente en Perú, donde inició tareas misioneras en Chulucanas y luego en Trujillo, combinando docencia, formación religiosa y trabajo comunitario.
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