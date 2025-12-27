Subastan la primera camiseta que usó Lionel Messi en Rosario: la cifra millonaria que podría valer

El recorrido de la camiseta refuerza su carácter único. Tras aquel campeonato infantil, Salvador Aparicio la entrega al técnico Pablo Alfieri, quien la conserva durante años.

Luego pasa a su hijo y finalmente a su nieto Ignacio Alfieri, permaneciendo siempre dentro de la familia. En la serie, Goldin anuncia que será subastada, pero aún no existe información oficial sobre fechas, valores ni condiciones, lo que genera expectativa y especulación.

Aún no se sabe el monto de la subasta

Hasta ahora, Goldin Auctions no difundió un lote oficial ni un link de subasta, ni tampoco confirmó fechas ni montos estimados. Esa ausencia de información generó una fuerte expectativa entre coleccionistas internacionales y seguidores de Lionel Messi, atentos a cualquier movimiento. Fuentes del sector señalan que podría tratarse de una venta privada o de una subasta que se hará pública tras la emisión completa de la serie.

En un contexto donde las camisetas históricas de Messi se venden por cifras millonarias, esta pieza propone algo distinto: volver al comienzo de la historia. La casaca del Club Abanderado Grandoli representa al Messi niño, al origen de una carrera única que nació en Rosario y terminó conquistando al planeta.