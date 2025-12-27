Subastan la primera camiseta que usó Lionel Messi en Rosario: la cifra millonaria que podría valer
Se trata de una camiseta que usaba el astro argentino cuando tenía apenas cinco años en el Club Abanderado Grandoli
El nombre de Lionel Messi sigue batiendo récords, incluso lejos del fútbol profesional. Las camisetas usadas por el astro argentino son objetos de muchísimo valor entre los coleccionistas y en las últimas horas, una de ellas rompió todos los esquemas: la camiseta del Club Abanderado Grandoli que usó cuando tenía cinco años.
Se trata de una camiseta sencilla y hecha de forma local en Rosario podría convertirse en una de las piezas más valiosas de la historia del fútbol. La prenda aparece en la temporada 3 de King of Collectibles: The Goldin Touch, la serie de Netflix que sigue a Ken Goldin, el subastador más influyente del mundo de los coleccionables deportivos.
Allí se presenta como una de las joyas más extraordinarias del programa: la camiseta que Messi usó en 1993 jugando para el Club Abanderado Grandoli en Rosario, durante el primer torneo que ganó en su vida.
El recorrido de la camiseta refuerza su carácter único. Tras aquel campeonato infantil, Salvador Aparicio la entrega al técnico Pablo Alfieri, quien la conserva durante años.
Luego pasa a su hijo y finalmente a su nieto Ignacio Alfieri, permaneciendo siempre dentro de la familia. En la serie, Goldin anuncia que será subastada, pero aún no existe información oficial sobre fechas, valores ni condiciones, lo que genera expectativa y especulación.
Aún no se sabe el monto de la subasta
Hasta ahora, Goldin Auctions no difundió un lote oficial ni un link de subasta, ni tampoco confirmó fechas ni montos estimados. Esa ausencia de información generó una fuerte expectativa entre coleccionistas internacionales y seguidores de Lionel Messi, atentos a cualquier movimiento. Fuentes del sector señalan que podría tratarse de una venta privada o de una subasta que se hará pública tras la emisión completa de la serie.
En un contexto donde las camisetas históricas de Messi se venden por cifras millonarias, esta pieza propone algo distinto: volver al comienzo de la historia. La casaca del Club Abanderado Grandoli representa al Messi niño, al origen de una carrera única que nació en Rosario y terminó conquistando al planeta.
