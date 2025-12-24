El mejor regalo de Navidad: transitaba por Rosario y terminó conociendo a Lionel Messi
Juan, uno de los millones de fanáticos que tiene el astro mundial, tuvo la suerte de toparse con el capitán de la Selección Argentina y Antonela, su esposa.
Con la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo instalada en Rosario para las fiestas, la ciudad vive un clima de ilusión constante. Para los vecinos, toparse con la pareja es el regalo más esperado, una especie de "milagro de Nochebuena". Y aunque parezca una fantasía, dos jóvenes ya vivieron esa experiencia increíble en plena ruta.
Pero, ahora, fue el turno de Juan, otro de los millones de fanáticos que tiene el capitán de la Selección Argentina que tuvo la fortuna de coincidir con el astro mundial.
Gracias a que un amigo lo filmaba, el joven pudo tener este tan preciado momento registrado y volverse viral en redes sociales: "Juan, lo viste a Messi...", exclama la persona que filma. Mientras, el joven apenas atina a decir: "Me puedo llegar a morir, no lo puedo creer".
En ese preciso instante, la cámara que capturó el momento enfoca a Messi firmándole a Juan la camiseta de la Selección y de Inter Miami, mientras Antonela colabora y lo asiste.
Otro milagro en vísperas de Navidad: la emoción de una joven tras cruzarse en la ruta a Messi y Antonela
Inesperadamente, apareció el vehículo en el que se traslada el astro mundial junto a su esposa e hijos y unas chicas que circulaban por la ruta lo reconocieron: "A ver, Julieta queda quieta... ¡MESSI! Nooooo, ¡no puede ser!", se escucha a una de las jóvenes, en pleno entusiasmo tras advertir la camioneta Audi del futbolista.
"¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Sí, es Messi, es Messi...", continúan a los gritos. Y añaden: "No, no puede ser... ¡me saludó Antonela!".
