Milagro en Navidad: la emoción de una joven tras cruzarse en la ruta a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Según indicaron en LAM, la familiar del mejor jugador del mundo se encuentra fuera de peligro, pero sufrió la rotura de dos vértebras, del talón y quemaduras en la muñeca, por lo que surgieron dudas sobre si se mantiene o no la fecha del casamiento.

La mujer de 32 años se encuentra en la Argentina debido a que el 3 de enero iba a casase con Julián “Tuli” Arellano, a quien conoce desde la infancia. Rosario se estaba convirtiendo en el epicentro de un evento familiar para los Messi, aunque este siniestro podría retrasar la boda, según indicó Ángel de Brito.

“Está bien, está fuera de peligro”, insistió el conductor del programa de América TV. Detalló que la hermana de Messi se descompensó mientras manejaba y chocó contra una pared.