Milagro en Navidad: la emoción de una joven tras cruzarse en la ruta a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
"No puede ser... ¡Me saludó Antonela!", exclama la joven, al mismo tiempo que grita el apellido Messi con toda su fuerza. Mirá el desopilante momento.
Mientras la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se dispone a pasar la Navidad en Rosario, los lugareños se esperanzan con la posibilidad de cruzarse a una de las parejas más queridas del mundo. Algo así como un... milagro en Nochebuena. Lo cierto es que algo similar les sucedió a dos jóvenes en la ruta.
Inesperadamente, apareció el vehículo en el que se traslada el astro mundial junto a su esposa e hijos y las chicas lo reconocieron: "A ver, Julieta queda quieta... ¡MESSI! Nooooo, ¡no puede ser!", se escucha a una de las jóvenes, en pleno entusiasmo tras advertir la camioneta Audi del futbolista.
"¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Sí, es Messi, es Messi...", continúan a los gritos. Y añaden: "No, no puede ser... ¡me saludó Antonela!".
Chocó María Sol, la hermana de Lionel Messi: qué pasará con su casamiento
María Sol, la hermana de Lionel Messi quien fue tendencia este lunes al conocerse que está próxima a casarse con un entrenador de Inter Miami, sufrió un accidente vial y podría retrasarse la boda.
Según indicaron en LAM, la familiar del mejor jugador del mundo se encuentra fuera de peligro, pero sufrió la rotura de dos vértebras, del talón y quemaduras en la muñeca, por lo que surgieron dudas sobre si se mantiene o no la fecha del casamiento.
La mujer de 32 años se encuentra en la Argentina debido a que el 3 de enero iba a casase con Julián “Tuli” Arellano, a quien conoce desde la infancia. Rosario se estaba convirtiendo en el epicentro de un evento familiar para los Messi, aunque este siniestro podría retrasar la boda, según indicó Ángel de Brito.
“Está bien, está fuera de peligro”, insistió el conductor del programa de América TV. Detalló que la hermana de Messi se descompensó mientras manejaba y chocó contra una pared.
