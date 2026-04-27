Ramón Díaz y una fuerte confesión sobre River: apuntó contra la dirigencia y Gallardo

Otro de los puntos que generó repercusión fue su referencia a Marcelo Gallardo, figura clave en la historia reciente del club. Díaz reconoció que no mantiene contacto con el exentrenador y dejó una reflexión que sorprendió: “Hace mucho tiempo no lo veo. Nunca tuve la posibilidad de hablar con él“.

Embed "SON MOMENTOS, SON DECISIONES... NO ME HUBIERA GUSTADO IRME, SI ME TENGO QUE IR DE RIVER, CON UN FRACASO"



Ramón Díaz, hincha y fanático del Millonario, explicó porque se fue del club luego de ganar el Torneo Final y la Copa Campeonato en 2014



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/umQyOitLBt — SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2026

En ese sentido, recordó su etapa en Medio Oriente y el paso de Gallardo por esa región, cuando dirigió a Al Ittihad. Allí, deslizó una crítica sutil al señalar: “Me hubiera gustado que él, cuando yo estaba en Arabia hacía 5 años, me hubiera llamado para preguntarme cómo era“. Incluso, agregó un argumento futbolístico: “Porque muchos jugadores que yo descarté, él los tuvo en Al Ittihad y sabía que iba a ser complicado“.

Las declaraciones de Ramón Díaz no tardaron en generar repercusión entre los hinchas y en el ambiente del fútbol argentino. Su figura sigue teniendo un peso enorme en la historia de River, y cada una de sus palabras despierta análisis y debate. Así, el entrenador volvió a instalarse en la conversación pública con un mensaje cargado de nostalgia, reclamos implícitos y una mirada personal sobre su relación con el club que lo vio brillar.