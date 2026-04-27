Ramón Díaz y una fuerte confesión sobre River: apuntó contra la dirigencia y Gallardo
El histórico ídolo del Millonario reveló que lleva más de una década sin ir al Monumental y deslizó críticas que no pasaron desapercibidas.
Ramón Díaz volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista en la que dejó varias definiciones contundentes sobre su vínculo actual con River. El entrenador, considerado una de las máximas leyendas del club tanto como jugador como técnico, sorprendió al revelar que hace 13 años no pisa el Estadio Monumental, una declaración que generó impacto en el mundo riverplatense.
El “Pelado” fue directo al explicar su ausencia prolongada y dejó entrever un claro mensaje hacia la dirigencia. “Hace mucho tiempo no voy a la cancha, la última vez fue en el campeonato, después no fui más: 13 años“, afirmó. Luego, reforzó su postura con otra frase que no pasó desapercibida: “Si me invitan, voy. No voy a aparecer solo si no me invitan“.
Durante la charla, también fue consultado sobre la posibilidad de regresar a River en algún momento, especialmente en contextos donde el banco de suplentes estuvo en discusión. Sin rodeos, Díaz dejó en claro que nunca esperó un llamado reciente. “Sabía que no me iban a llamar de River porque depende de la dirigencia“, sostuvo, marcando distancia con las decisiones institucionales.
El riojano también hizo referencia a su salida del club, que se dio tras haber conseguido un título en el fútbol argentino. Lejos de mostrarse arrepentido, explicó cómo interpreta aquel momento. “Son momentos, son decisiones“, expresó, antes de profundizar en su visión personal: “Me gusta cuando conseguís los logros, que la gente te recuerde por lo que hiciste. No me hubiese gustado irme de River con un fracaso. Más con la historia que tenemos en el club y aparte siendo hincha”.
Otro de los puntos que generó repercusión fue su referencia a Marcelo Gallardo, figura clave en la historia reciente del club. Díaz reconoció que no mantiene contacto con el exentrenador y dejó una reflexión que sorprendió: “Hace mucho tiempo no lo veo. Nunca tuve la posibilidad de hablar con él“.
En ese sentido, recordó su etapa en Medio Oriente y el paso de Gallardo por esa región, cuando dirigió a Al Ittihad. Allí, deslizó una crítica sutil al señalar: “Me hubiera gustado que él, cuando yo estaba en Arabia hacía 5 años, me hubiera llamado para preguntarme cómo era“. Incluso, agregó un argumento futbolístico: “Porque muchos jugadores que yo descarté, él los tuvo en Al Ittihad y sabía que iba a ser complicado“.
Las declaraciones de Ramón Díaz no tardaron en generar repercusión entre los hinchas y en el ambiente del fútbol argentino. Su figura sigue teniendo un peso enorme en la historia de River, y cada una de sus palabras despierta análisis y debate. Así, el entrenador volvió a instalarse en la conversación pública con un mensaje cargado de nostalgia, reclamos implícitos y una mirada personal sobre su relación con el club que lo vio brillar.
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