Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa por Internet
Se juega este jueves el segundo partido del Grupo A del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Luego de las emociones del partido inaugural, la acción del Mundial 2026 se traslada al Estadio Guadalajara, donde Corea del Sur y República Checa se enfrentarán este jueves a partir de las 23 (hora de Argentina). Ambos seleccionados buscarán un triunfo clave en el cierre de la primera jornada del Grupo A para arrancar el torneo con el pie derecho.
El combinado asiático disputa en este certamen su decimosegunda Copa del Mundo. Tras haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022, el gran objetivo de esta generación es superar esa barrera. Las expectativas son altas, respaldadas por un gran nivel en sus últimos encuentros amistosos, donde aplastaron por 5-0 a Trinidad y Tobago y se impusieron por 1-0 ante El Salvador.
En la vereda de enfrente, el seleccionado europeo vive un regreso histórico a la máxima cita del fútbol tras una ausencia de dos décadas. Los checos sellaron su clasificación de manera dramática en el repechaje de la UEFA y llegan entonados a su debut en suelo mexicano tras mostrar un sólido frente en ataque durante sus ensayos previos, en los cuales vencieron 2-1 a Kosovo y 3-1 a Guatemala.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por TyC Sports y DSports, además de la plataforma Disney+.
Cómo ver en vivo Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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