Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa por Internet

En la vereda de enfrente, el seleccionado europeo vive un regreso histórico a la máxima cita del fútbol tras una ausencia de dos décadas. Los checos sellaron su clasificación de manera dramática en el repechaje de la UEFA y llegan entonados a su debut en suelo mexicano tras mostrar un sólido frente en ataque durante sus ensayos previos, en los cuales vencieron 2-1 a Kosovo y 3-1 a Guatemala.