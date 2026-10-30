Superclásico: más de 1.000 policías y un horario clave para ingresar a La Bombonera
El operativo de seguridad para Boca-River tendrá tres anillos de control y accesos habilitados desde las 11.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el operativo policial que se desplegará este domingo para el Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
El dispositivo contará con más de 1.000 efectivos y tendrá como objetivo garantizar el orden en los alrededores de La Bombonera y agilizar el ingreso de los hinchas.
Una de las principales medidas será la apertura de las puertas del estadio a las 11, cuatro horas antes del comienzo del encuentro. La decisión apunta a evitar aglomeraciones y reducir las demoras en los accesos.
Tres anillos de seguridad alrededor de La Bombonera
Los efectivos estarán distribuidos en tres anillos perimetrales que rodearán el estadio Alberto J. Armando. El despliegue incluirá controles en los distintos puntos de ingreso y vigilancia en las zonas cercanas al estadio.
Además, cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública participarán del procedimiento y estarán a cargo de la implementación de Tribuna Segura. Para ello, escanearán los documentos de identidad de los asistentes y verificarán los datos con una base que contempla a personas con derecho de admisión vigente y a deudores alimentarios morosos.
Controles contra los trapitos y accesos familiares
El operativo también contempla medidas para combatir la venta ambulante y la actividad de los cuidacoches en las inmediaciones del recinto.
Por otra parte, se habilitarán ingresos exclusivos para grupos familiares en todos los accesos al estadio, como parte de las disposiciones previstas para el encuentro entre Boca y River.
El banderazo de River también tendrá un operativo especial
En Núñez también habrá un despliegue por el banderazo de los hinchas de River, programado para las 10 en el Puente Ángel Labruna. La concentración se realizará antes de que el plantel dirigido por su cuerpo técnico emprenda el viaje hacia La Bombonera para disputar uno de los partidos más esperados del campeonato.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario