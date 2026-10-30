Superclásico: más de 1.000 policías y un horario clave para ingresar a La Bombonera

Controles contra los trapitos y accesos familiares

El operativo también contempla medidas para combatir la venta ambulante y la actividad de los cuidacoches en las inmediaciones del recinto.

Por otra parte, se habilitarán ingresos exclusivos para grupos familiares en todos los accesos al estadio, como parte de las disposiciones previstas para el encuentro entre Boca y River.

El banderazo de River también tendrá un operativo especial

En Núñez también habrá un despliegue por el banderazo de los hinchas de River, programado para las 10 en el Puente Ángel Labruna. La concentración se realizará antes de que el plantel dirigido por su cuerpo técnico emprenda el viaje hacia La Bombonera para disputar uno de los partidos más esperados del campeonato.