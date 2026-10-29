Enzo Fernández se metió en la previa del Superclásico: la apuesta con un streamer de Boca
El mediocampista del Manchester City anticipó el Superclásico del domingo en la Bombonera y destacó el presente del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
El Boca-River del domingo 1° de noviembre se vive también desde Europa. Enzo Fernández, reconocido hincha del Millonario, habló sobre el partido que se disputará desde las 15 en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026 y sorprendió al revelar que podría hacer una apuesta con Davoo Xeneize, el popular streamer identificado con el Xeneize.
Durante una charla en el canal de YouTube de Los Edul, el volante contó que seguirá el encuentro junto a sus amigos y recordó que ya tiene una dinámica de apuestas con el creador de contenido. "Sí, lo voy a ver obviamente. Siempre lo veo con amigos. Con Davo apostamos, ahora en el clásico de Manchester me dio una camiseta porque ganamos. No hablamos con Davo, pero siempre apostamos algo así que seguro lo hagamos", explicó entre risas.
La apuesta más reciente entre ambos estuvo relacionada con el clásico de Manchester. Ahora, el Superclásico argentino podría convertirse en el próximo desafío, aunque todavía no definieron qué se jugarán.
El elogio de Enzo Fernández a Boca antes del Superclásico
El mediocampista también se refirió al presente del equipo de Rodolfo Arruabarrena y destacó especialmente la influencia de Leandro Paredes en el funcionamiento colectivo. "Boca está en un gran momento, Lean (Paredes) le está dando una gran jerarquía y le dio un orden increíble a Boca. Está muy bien el equipo", afirmó.
Sin embargo, pese a reconocer el buen momento del Xeneize, Fernández dejó en claro que confía en River para el partido en la Bombonera. "River siempre sabes que en La Bombonera pasan cosas y le tengo fe", expresó.
De esta manera, el campeón del mundo valoró el crecimiento futbolístico de Boca, aunque mantuvo su respaldo al equipo del que es hincha. El domingo, ambos buscarán quedarse con un clásico que puede resultar determinante en la recta final del Clausura.
Mirá la entrevista completa de Los Edul a Enzo Fernández
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