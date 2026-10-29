Enzo Fernández se metió en la previa del Superclásico: la apuesta con un streamer de Boca

Durante una charla en el canal de YouTube de Los Edul, el volante contó que seguirá el encuentro junto a sus amigos y recordó que ya tiene una dinámica de apuestas con el creador de contenido. "Sí, lo voy a ver obviamente. Siempre lo veo con amigos. Con Davo apostamos, ahora en el clásico de Manchester me dio una camiseta porque ganamos. No hablamos con Davo, pero siempre apostamos algo así que seguro lo hagamos", explicó entre risas.