Superclásico: por qué se suspendió la conferencia de prensa previa al Boca vs. River
La habitual rueda de prensa de capitanes o referentes que se realiza en la previa a los clásicos, esta vez no se llevará a cabo. Qué pasó.
A menos de 24 horas de su realización, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció este jueves la suspensión de la habitual conferencia de prensa oficial previa al Superclásico entre Boca y River, correspondiente al Torneo Clausura 2026, en una fecha que además es clave pensando en las diferentes tablas.
Según informó la entidad organizadora a través de un comunicado oficial, la decisión se tomó luego de que la institución de Núñez notificara que no participaría del evento al que iban a concurrir los capitantes de ambos equipos.
La actividad, que busca reunir a representantes de ambos planteles en la antesala del partido más relevante de la jornada, no se llevará a cabo debido a la imposibilidad de contar con los dos equipos sobre el escenario.
Por qué se suspendió la conferencia de prensa previa al Superclásico
Desde la LPF explicaron que el desarrollo de este espacio de prensa se planifica con varios meses de anticipación y forma parte de los acuerdos y reglamentos asumidos por los clubes al comienzo de cada temporada, especialmente para la cobertura de los clásicos.
En el texto, titulado "River se bajó de la conferencia" la organización detalló la secuencia de las gestiones y los puntos centrales de la situación. En este marco, la Liga indicó que mantuvo contactos durante las últimas dos semanas con las directivas de ambos clubes para coordinar la logística y la presencia de los medios.
"Lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos", indicaron en el documento.
Según la entidad, se analizó la posibilidad de llevar a cabo el encuentro con los directores técnicos de ambos equipos; pero ante la falta de confirmación por parte de River, se resolvió mantener el esquema habitual con un futbolista de cada plantel.
De esta manera, la LPF señaló que no obtuvo respuestas favorables por parte del club de Núñez para la asistencia de su representante, lo que derivó en la cancelación definitiva de la actividad programada.
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