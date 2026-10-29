Superclásico: por qué se suspendió la conferencia de prensa previa al Boca vs. River

"Lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos", indicaron en el documento.

Según la entidad, se analizó la posibilidad de llevar a cabo el encuentro con los directores técnicos de ambos equipos; pero ante la falta de confirmación por parte de River, se resolvió mantener el esquema habitual con un futbolista de cada plantel.

De esta manera, la LPF señaló que no obtuvo respuestas favorables por parte del club de Núñez para la asistencia de su representante, lo que derivó en la cancelación definitiva de la actividad programada.