El vidente Juan de Dios dijo quién ganará el Superclásico

En primer lugar, se refirió a el panorama que visualizaba para el equipo de Hugo Ibarra: "La primera carta que me sale del tarot es la de la justicia; quiere decir que en el primer tiempo Boca va a salir con todas su energía, con toda su vitalidad. Le rige mucho el universo, la magia, es un equipo de mucha energía".

https://twitter.com/TyCSports/status/1567478483688865798 Juan De Dios: "River va a ganar de suerte".

El vidente predijo quién será el ganador del #Superclásico el próximo domingo. pic.twitter.com/BsCy1bSrkB — TyC Sports (@TyCSports) September 7, 2022

No obstante, cuando el tarot parecía indicar que el Xeneize tendría un buen resultado en su casa el próximo domingo, el vidente explicó: "Pero también sale el as de espada, que quiere decir que River pondrá toda su energía el segundo tiempo y no va a ser un partido tan fácil para ninguno. Al final de cuentas, sale el as de basto y el rey de oro, que tiene que ver con que la hincha de Boca va a estar con toda la vitalidad".

"River podría llevarse el triunfo por una mínima de diferencia, ya que el as de basto le estaría dando una pequeña suerte", sostuvo, para inmediatamente ratificar que la victoria será para el elenco de Marcelo Gallardo: " Gana de suerte".

Para cerrar, Juan de Dios agregó que "Boca no es un equipo fácil de ganar y va a pelear hasta el final, pero la energía le va a jugar un poco mal porque va a haber muchas complicaciones, pequeñas discusiones entre los jugadores".