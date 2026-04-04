Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura 2026
El Tiburón y el León del Imperio se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Apertura. Conocé cómo ver el partido en vivo por celular, el horario, la TV y todos los detalles.
Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado desde las 13:30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido será dirigido por Nicolás Lamolina.
Formaciones de Aldosivi vs Estudiantes (RC)
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Salazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Agustín Palavecino, Alejandro Villarreal y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Martín Garnerone; Tomás González, Gabriel Alanís y Nicolás Talpone. DT: Gerardo Acuña.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs Estudiantes (RC)
El partido entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium, la señal que transmite los encuentros del Torneo Apertura 2026. También se podrá seguir online mediante las plataformas de los servicios de televisión paga que incluyen el Pack Fútbol, como Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, según disponibilidad del operador.
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