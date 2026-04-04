Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura 2026

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Martín Garnerone; Tomás González, Gabriel Alanís y Nicolás Talpone. DT: Gerardo Acuña.

Cómo ver en vivo Aldosivi vs Estudiantes (RC)

El partido entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium, la señal que transmite los encuentros del Torneo Apertura 2026. También se podrá seguir online mediante las plataformas de los servicios de televisión paga que incluyen el Pack Fútbol, como Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, según disponibilidad del operador.