Supermiércoles de Champions League: 18 partidos, tensión y momento de definición

franco mastantuono

El Paris Saint-Germain se juega todo ante Newcastle en París, en un partido que puede dejar a ambos en una situación incómoda si no hay ganador. Manchester City, golpeado por una derrota inesperada, está obligado a golear a Galatasaray para no depender de terceros. Real Madrid, por su parte, visita a Benfica en Portugal con la chance de sellar su pase.

La transmisión estará repartida entre ESPN, Fox Sports y Disney+, cubriendo una jornada que concentrará el pulso del fútbol europeo en 90 minutos simultáneos. La Champions entra en su fase decisiva y no hay margen para especular.

Así está la fase de grupos de la Champions League 2025/26

Embed Standings provided by Sofascore