Supermiércoles de Champions League: 18 partidos, tensión y momento de definición
La última fecha de la fase regular se juega en simultáneo desde las 17:00 y definirá clasificados, playoffs y eliminados en una jornada cargada de figuras argentinas.
La Champions League 2025/2026 se prepara para una de esas jornadas que justifican su mística. Este miércoles se disputará la última fecha de la fase regular con un formato inédito: 18 partidos en simultáneo que comenzarán a las 17:00 y que dejarán definidas las posiciones finales del nuevo grupo único de 36 equipos. En juego estarán los ocho clasificados directos a los octavos de final y los cruces de playoffs de los que saldrán los ocho restantes.
El llamado “supermiércoles” promete emociones fuertes de principio a fin. Al cierre de la jornada, los equipos ubicados del 1° al 8° puesto avanzarán directamente a octavos, mientras que aquellos que terminen entre el 9° y el 24° lugar deberán disputar llaves de 16avos para seguir con vida. Solo un partido, Arsenal ante Kairat Almaty, no tendrá incidencia directa en la clasificación, ya que los ingleses llegan como líderes y los kazajos están eliminados.
El nuevo formato obliga a todos a competir hasta el final. Arsenal y Bayern Múnich ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores, pero el resto todavía debe sellar su destino. Real Madrid de Franco Mastantuono y Liverpool de Alexis Mac Allister, ambos con 15 puntos, están muy cerca de la clasificación directa, mientras que el Tottenham de Cristian "Cuti" Romero, con 14, también llega bien posicionado.
Detrás aparece un nutrido grupo con 13 unidades que, al menos, ya garantizó su continuidad en la competencia. En ese pelotón se destacan PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Todos ellos pelean por meterse entre los ocho y evitar los playoffs. En el otro extremo de la tabla, ya quedaron fuera de carrera Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga y Eintracht Frankfurt, sin chances de avanzar.
Entre los duelos más atractivos de la jornada aparece Napoli frente a Chelsea, en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo italiano necesita ganar para mantener la ilusión, mientras que los ingleses, con Enzo Fernández como bandera y también con Alejandro Garnacho, buscarán asegurar su clasificación. En Alemania, Borussia Dortmund recibe al Inter de Milán en un cruce de campeones que promete intensidad y dramatismo, con Lautaro Martínez como uno de los protagonistas esperados.
El Paris Saint-Germain se juega todo ante Newcastle en París, en un partido que puede dejar a ambos en una situación incómoda si no hay ganador. Manchester City, golpeado por una derrota inesperada, está obligado a golear a Galatasaray para no depender de terceros. Real Madrid, por su parte, visita a Benfica en Portugal con la chance de sellar su pase.
La transmisión estará repartida entre ESPN, Fox Sports y Disney+, cubriendo una jornada que concentrará el pulso del fútbol europeo en 90 minutos simultáneos. La Champions entra en su fase decisiva y no hay margen para especular.
Así está la fase de grupos de la Champions League 2025/26
