Suspenden a otro tenista argentino por arreglar partidos: quién es y hasta cuándo no podrá jugar

Ahora, con la fuerte sanción aplicada por la ITIA, el tenista quedará inhabilitado para jugar profesionalmente hasta el 18 de junio de 2032, periodo de suspensión durante el cual tampoco podrá entrenar ni asistir a torneos organizados por entidades afiliadas a la ITIA, incluida la ATP.

Además, el jugador cuyas ganancias totales y combinadas (singles y dobles) a lo largo de toda su carrera suman U$S93.103, deberá pagar una multa de U$S40.000, si bien 25.000 quedaron en suspenso.

Los casos más recientes de corrupción en el tenis

El de Leonardo Aboian se suma así a los casos de las argentinas Melina Ferrero y Sofía Luini, ambas de 31 años, que también fueron sancionadas dos años atrás por idéntica razón: amaño de partidos de tenis.

Ferrero, ex 731 del ranking WTA, fue acusada de 12 cargos de partidos entre 2017 y 2018, que incluían facilitar apuestas, manipular aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre los enfoques corruptos.

Y sobre Luini (ex 492) pesaban 24 cargos de la ITIA, relacionados con seis partidos disputados entre 2017 y 2018, que incluían facilitar apuestas, inventar aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por hacer menos de lo que se podía y no informar sobre enfoques corruptos.

A ambas se les prohibió jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.