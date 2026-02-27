Suspenden a otro tenista argentino por arreglar partidos: quién es y hasta cuándo no podrá jugar
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió por seis años y nueve meses al jugador de 27 años que, según ese organismo, amañó partidos.
Otro tenista argentino fue sancionado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), en esta oportunidad por haber arreglado partidos en torneos de la ITF World Tennis Tour y del ATP Challenger Tour.
Se trata de Leonardo Aboian, de 27 años, quien sufrió una fuerte sanción: por seis años y nueve meses no podrá participar de ningún torneo de tenis profesional luego de admitir múltiples infracciones al Programa Anticorrupción de la ITIA.
El jugador, actualmente en el puesto 997 del ranking de la ATP, reconoció haber cometido 30 violaciones reglamentarias, entre ellas el arreglo de ocho partidos propios (en singles y dobles) disputados entre 2018 y 2025 en torneos organizados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y el circuito Challenger de la ATP.
También aceptó haber facilitado apuestas, recibir pagos para no competir al máximo nivel y no denunciar acercamientos corruptos, por lo que había sido suspendido provisionalmente desde septiembre de 2025.
Los últimos partidos que Aboian disputó antes de la suspensión provisional fueron en el Challenger de Villa María (Córdoba), en septiembre del año pasado, cayendo ante Facundo Bagnis por la segunda ronda de la clasificación para el cuadro principal, y previamente ese mismo m es en Mar del Plata por la primera ronda del cuadro principal del ITF M25 de esa ciudad, perdiendo también ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.
Ahora, con la fuerte sanción aplicada por la ITIA, el tenista quedará inhabilitado para jugar profesionalmente hasta el 18 de junio de 2032, periodo de suspensión durante el cual tampoco podrá entrenar ni asistir a torneos organizados por entidades afiliadas a la ITIA, incluida la ATP.
Además, el jugador cuyas ganancias totales y combinadas (singles y dobles) a lo largo de toda su carrera suman U$S93.103, deberá pagar una multa de U$S40.000, si bien 25.000 quedaron en suspenso.
Los casos más recientes de corrupción en el tenis
El de Leonardo Aboian se suma así a los casos de las argentinas Melina Ferrero y Sofía Luini, ambas de 31 años, que también fueron sancionadas dos años atrás por idéntica razón: amaño de partidos de tenis.
Ferrero, ex 731 del ranking WTA, fue acusada de 12 cargos de partidos entre 2017 y 2018, que incluían facilitar apuestas, manipular aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre los enfoques corruptos.
Y sobre Luini (ex 492) pesaban 24 cargos de la ITIA, relacionados con seis partidos disputados entre 2017 y 2018, que incluían facilitar apuestas, inventar aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por hacer menos de lo que se podía y no informar sobre enfoques corruptos.
A ambas se les prohibió jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.
