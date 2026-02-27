Seis años afuera del circuito: dura sanción para un tenista argentino por amaño de partidos

En lo deportivo, el argentino había logrado escalar hasta el puesto 453° del ranking ATP en singles en septiembre de 2022 y alcanzó el 229° en dobles en abril de 2025, meses antes de la sanción provisional. Aunque actualmente figuraba más relegado en el escalafón, su carrera mostraba una progresión sostenida en el circuito ITF, donde conquistó tres títulos individuales entre 2021 y 2022 y acumuló 19 coronas en dobles desde 2019.