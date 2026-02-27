Seis años afuera del circuito: dura sanción para un tenista argentino por amaño de partidos
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis confirmó una suspensión de seis años y nueve meses para el argentino, que admitió 30 infracciones al programa anticorrupción.
El tenis argentino recibió un golpe fuerte tras conocerse la resolución de la International Tennis Integrity Agency (ITIA). El organismo anunció una suspensión de seis años y nueve meses para Leonardo Aboian, luego de que el jugador reconociera 30 violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis, entre ellas el amaño de ocho partidos.
Según el comunicado oficial difundido este viernes, el tenista de 27 años admitió “haber amañado ocho de sus propios partidos individuales y dobles en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger entre 2018 y 2025″. Además, aceptó “todos los cargos de la ITIA”, que incluyeron facilitar apuestas, manipular resultados, recibir dinero por no desempeñarse al máximo nivel y omitir reportes sobre acercamientos corruptos.
Aboian ya se encontraba suspendido provisionalmente desde el 19 de septiembre de 2025 mientras avanzaba la investigación. Con la sanción definitiva, no podrá competir, entrenar ni asistir a torneos organizados o avalados por entidades como la ATP, la ITF o los Grand Slams hasta el 18 de junio de 2032.
En lo deportivo, el argentino había logrado escalar hasta el puesto 453° del ranking ATP en singles en septiembre de 2022 y alcanzó el 229° en dobles en abril de 2025, meses antes de la sanción provisional. Aunque actualmente figuraba más relegado en el escalafón, su carrera mostraba una progresión sostenida en el circuito ITF, donde conquistó tres títulos individuales entre 2021 y 2022 y acumuló 19 coronas en dobles desde 2019.
Su última presentación oficial fue en el Challenger de Villa María, a mediados de septiembre del año pasado. Días antes había celebrado el título de dobles en el M15 de Santiago de Chile, logro que quedó opacado por la posterior investigación.
En términos económicos, la ITIA impuso una multa total de 40 mil dólares, aunque 25 mil quedarán en suspenso si cumple con las condiciones establecidas. A lo largo de su trayectoria profesional, según registros de la ATP, había acumulado cerca de 93 mil dólares en premios. El caso vuelve a poner el foco en la lucha contra la corrupción en el tenis profesional y marca un antecedente severo para el circuito sudamericano.
