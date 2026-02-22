Tomás Etcheverry se coronó campeón del ATP de Río tras vencer a Tabilo

El chileno, ubicado en el puesto 68° del ranking, había vencido más temprano al peruano Ignacio Buse por 6-3 y 6-3 y buscaba su cuarta consagración en el circuito, tras los títulos en Mallorca y Auckland en 2024 y Chengdu en 2025. Por su parte, el platense también había tenido una semifinal exigente ante Kopriva, a quien derrotó por 4-6, 7-6 y 7-6 en un duelo que comenzó el sábado, se suspendió por lluvia y este domingo volvió a interrumpirse unos minutos por las altas temperaturas en Río de Janeiro.