Tomás Etcheverry se coronó campeón del ATP de Río tras vencer a Tabilo
El platense mostró un gran nivel dentro de la cancha derrotó a Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 y 6-4 y ganó el ATP 500 de Río, su primer título profesional.
Tomás Etcheverry se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro al vencer al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 y 6-4. El tenista platense, 51° del ranking ATP, obtuvo el primer título de su carrera tras más de tres horas de juego. El argentino completó una semana inolvidable en Brasil y levantó su primer trofeo profesional luego de imponerse en una final que se extendió durante tres horas y seis minutos.
El partido decisivo estuvo marcado por el desgaste físico, ya que tanto Etcheverry como Tabilo debieron disputar sus semifinales en la mañana y el mediodía del mismo domingo, luego de que las lluvias obligaran a postergar los encuentros que habían comenzado el sábado. Tras la consagración, el platense de 26 años expresó su emoción: “Es un sueño realidad. Mi primer título, vengo trabajando tan duro con mi equipo, no lo puedo creer todavía”. Consultado sobre el esfuerzo de jugar dos partidos en una misma jornada, agregó: “Di el 100%. Era la final, el último partido del torneo, lo di todo”.
El camino de Tomás Etcheverry al título en el ATP de Río
En su recorrido hacia el campeonato, Etcheverry superó a su compatriota Francisco Comesaña, al lituano Vilius Gaubas, al portugués Jaime Faria, al checo Vit Kopriva y finalmente a Tabilo.
El chileno, ubicado en el puesto 68° del ranking, había vencido más temprano al peruano Ignacio Buse por 6-3 y 6-3 y buscaba su cuarta consagración en el circuito, tras los títulos en Mallorca y Auckland en 2024 y Chengdu en 2025. Por su parte, el platense también había tenido una semifinal exigente ante Kopriva, a quien derrotó por 4-6, 7-6 y 7-6 en un duelo que comenzó el sábado, se suspendió por lluvia y este domingo volvió a interrumpirse unos minutos por las altas temperaturas en Río de Janeiro.
Además, ambos finalistas se habían enfrentado apenas una semana antes en el Argentina Open de Buenos Aires, donde el triunfo también había sido para Etcheverry, en aquella ocasión por 1-6, 6-3 y 6-4. Con esta consagración en el ATP 500 de Río, el tenista platense suma el primer gran hito de su carrera y se posiciona con fuerza en el circuito internacional.
