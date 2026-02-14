Suspendieron Hernán Casanova, quien confesó haber apostado en partidos de tenis
La ITIA informó que el tenista argentino de 32 años fue suspendido tras admitir apuestas y no denunciar un caso de corrupción.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este viernes que Hernán Casanova, tenista argentino de 32 años con extensa trayectoria en los circuitos ITF y Challenger, fue sancionado y suspendido luego de admitir que había realizado apuestas en tenis y que no había denunciado un intento de corrupción. Según detalló la entidad, las infracciones ocurrieron entre 2023 y 2025, aunque no tuvieron ninguna influencia sobre el desarrollo de los partidos involucrados, por lo que no se vio afectada la integridad de los encuentros. Casanova reconoció haber incumplido el protocolo del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), admitiendo la falta de comunicación ante situaciones que debían ser denunciadas, un requisito obligatorio para todos los jugadores dentro del circuito profesional.
El mejor ránking de Casanova llegó en octubre de 2022, cuando alcanzó la posición 221°, mientras que actualmente se encuentra en el puesto 397°. Además de las apuestas, el argentino admitió que en 2024 no cumplió con su obligación de informar sobre un intento de corrupción, aunque no participó en acciones ilegales ni resultó involucrado directamente en manipulaciones de partidos. Esta omisión en denunciar los hechos constituye la base de la sanción impuesta por la ITIA, que apunta a mantener la transparencia y la integridad en el tenis profesional a nivel internacional.
La sanción para Hernán Casanova consiste en una suspensión de dos meses y una multa de 2.000 dólares, de los cuales 1.500 quedan en suspenso, lo que convierte la multa en prácticamente simbólica. La suspensión deportiva ya está en vigencia: desde el 4 de febrero pasado hasta el 3 de abril de 2026, Casanova no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento de tenis autorizado o sancionado por miembros de la ITIA.
