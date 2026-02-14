Suspendieron Hernán Casanova, quien confesó haber apostado en partidos de tenis

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este viernes que Hernán Casanova, tenista argentino de 32 años con extensa trayectoria en los circuitos ITF y Challenger, fue sancionado y suspendido luego de admitir que había realizado apuestas en tenis y que no había denunciado un intento de corrupción. Según detalló la entidad, las infracciones ocurrieron entre 2023 y 2025, aunque no tuvieron ninguna influencia sobre el desarrollo de los partidos involucrados, por lo que no se vio afectada la integridad de los encuentros. Casanova reconoció haber incumplido el protocolo del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), admitiendo la falta de comunicación ante situaciones que debían ser denunciadas, un requisito obligatorio para todos los jugadores dentro del circuito profesional.