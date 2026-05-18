Tomás Etcheverry ganó en el ATP 500 de Hamburgo: cuida los puntos antes de Roland Garros

Para Tomás Etcheverry, el desafío tiene una presión extra. Luego de un arranque de temporada bastante irregular, el platense llegó a Alemania con la obligación de defender el terreno conquistado el año pasado, donde trepó hasta las semifinales. El debut no defraudó: el argentino (25° del ranking mundial) impuso sus condiciones desde el arranque y despachó al siempre complicado francés Terence Atmane (51°) por 6-2 y 7-6 (4), en un partido que liquidó en una hora y 40 minutos de juego. Allí mostró una gran solidez con su servicio y apenas sufrió un quiebre en contra, el cual logró recuperar a tiempo para evitar el tercer set y cerrar la historia en el tie-break.