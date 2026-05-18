Tomás Etcheverry ganó en el ATP 500 de Hamburgo: cuida los puntos antes de Roland Garros
El tenista platense, actual número uno de la raqueta argentina, barrió al francés Terence Atmane en sets corridos en su debut en el ATP 500 alemán.
A solo pocos días para que levante el telón Roland Garros, el circuito vive una de las semanas más particulares y estratégicas del calendario. El ATP 500 de Hamburgo ofrece una de las últimas cosechas grandes de puntos sobre arcilla, pero obliga a los jugadores a hacer equilibrio fino para no arriesgar el físico de cara a la gran cita en París.
Para Tomás Etcheverry, el desafío tiene una presión extra. Luego de un arranque de temporada bastante irregular, el platense llegó a Alemania con la obligación de defender el terreno conquistado el año pasado, donde trepó hasta las semifinales. El debut no defraudó: el argentino (25° del ranking mundial) impuso sus condiciones desde el arranque y despachó al siempre complicado francés Terence Atmane (51°) por 6-2 y 7-6 (4), en un partido que liquidó en una hora y 40 minutos de juego. Allí mostró una gran solidez con su servicio y apenas sufrió un quiebre en contra, el cual logró recuperar a tiempo para evitar el tercer set y cerrar la historia en el tie-break.
Tomás Etcheverry ganó en el ATP 500 de Hamburgo: cuida los puntos antes de Roland Garros
Con el primer paso dado, el panorama en Hamburgo se tornará bastante más complejo para el jugador surgido en el club de campo La Martona. En la segunda ronda lo espera un choque de altísimo riesgo ante el estadounidense Tommy Paul, sexto preclasificado del torneo y un rival que viene en franco ascenso en el circuito.
En caso de dar el golpe ante Paul y meterse en los cuartos de final, en el horizonte de "Tomy" podría asomar otro norteamericano de cuidado: Ben Shelton. Si bien el potente zurdo de Atlanta cuenta con un servicio letal, arrastra un historial de marcados altibajos cuando le toca jugar sobre el polvo de ladrillo, lo que abre una luz de ilusión para que el argentino siga estirando su buen momento en las canchas alemanas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario