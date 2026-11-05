Torneo de truco de Leandro Paredes: 60 millones en premios y cómo inscribirse
Se Pica, el torneo que presentó Leandro Paredes, empieza el 28 de noviembre en Costa Salguero y la inscripción cuesta $345.000 por equipo.
Leandro Paredes presentó Se Pica, un torneo de truco por equipos con 60 millones de pesos en premios. La primera edición empieza el sábado 28 de noviembre en BA Ferial (Costa Salguero) y termina el domingo 6 de diciembre con una final transmitida por ESPN. La inscripción abrió este jueves y cierra el lunes 23 de noviembre a las 23.59, o antes si se completa el cupo.
El mediocampista de Boca y de la Selección argentina es conocido por su afición al truco en las concentraciones. En el video de lanzamiento que publicó en Instagram, se describió en la mesa con una frase futbolera: “Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto”.
Cómo se juega el torneo de truco Se Pica de Leandro Paredes
Los equipos son de tres jugadores y compiten de tres contra tres. Los partidos son a 30 puntos (15 malas y 15 buenas), sin flor, con árbitros, marcador oficial y revisión audiovisual. Primero hay una fase de grupos de cuatro equipos y después eliminación directa. De ahí salen 12 clasificados a octavos, que se completan con cuatro equipos invitados de celebridades.
El calendario:
- 28 de noviembre: fase preliminar y eliminatorias en BA Ferial (Av. Costanera Rafael Obligado 1221), de 9 a 20.
- 5 de diciembre: octavos y cuartos en los estudios de ESPN (Cuyo 1811, Martínez), de 10 a 18.
- 6 de diciembre: semifinales y final en los estudios de ESPN, de 10 a 18.
Las preliminares se podrán ver por Disney+ y por el canal de YouTube de ESPN.
Premios e inscripción
- Primer puesto: $45.000.000.
- Segundo puesto: $15.000.000.
- Tercer y cuarto puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.
El dinero se transfiere al capitán, que se encarga de repartirlo. El pago se hace dentro de los diez días corridos posteriores a la homologación de los resultados. Los impuestos y los traslados corren por cuenta de los participantes.
La inscripción cuesta $345.000 por equipo ($115.000 por jugador, con impuestos incluidos). Se paga por Mercado Pago en sepica.com.ar. El capitán carga el nombre del equipo y sus datos (incluidos DNI y celular, que se verifica por SMS) y registra a los otros dos titulares. Después, cada integrante valida su identidad con DNI y celular a través de un enlace que llega por mail, con plazo hasta el 23 de noviembre.
Pueden participar solo mayores de 18 años, y cada jugador puede integrar un único equipo. Se puede sumar un suplente. Hay diez días corridos de arrepentimiento sin costo y el reglamento prohíbe las apuestas sobre los resultados. La organización proyecta, desde 2027, un circuito federal con clasificatorios en las provincias y una final nacional anual.
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