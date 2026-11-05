Torneo de truco de Leandro Paredes: 60 millones en premios y cómo inscribirse

Premios e inscripción

Primer puesto: $45.000.000.

$45.000.000. Segundo puesto: $15.000.000.

$15.000.000. Tercer y cuarto puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

El dinero se transfiere al capitán, que se encarga de repartirlo. El pago se hace dentro de los diez días corridos posteriores a la homologación de los resultados. Los impuestos y los traslados corren por cuenta de los participantes.

La inscripción cuesta $345.000 por equipo ($115.000 por jugador, con impuestos incluidos). Se paga por Mercado Pago en sepica.com.ar. El capitán carga el nombre del equipo y sus datos (incluidos DNI y celular, que se verifica por SMS) y registra a los otros dos titulares. Después, cada integrante valida su identidad con DNI y celular a través de un enlace que llega por mail, con plazo hasta el 23 de noviembre.

Pueden participar solo mayores de 18 años, y cada jugador puede integrar un único equipo. Se puede sumar un suplente. Hay diez días corridos de arrepentimiento sin costo y el reglamento prohíbe las apuestas sobre los resultados. La organización proyecta, desde 2027, un circuito federal con clasificatorios en las provincias y una final nacional anual.