Susto en el rally: el padre de Max Verstappen protagonizó un fuerte accidente en Bélgica
Jos Verstappen volcó tras perder el control de su auto en plena competencia, pero tanto él como su copiloto lograron salir sin heridas.
El Rally de Wallonie, una de las fechas del campeonato belga, vivió un momento de máxima tensión luego de un impactante accidente protagonizado por Jos Verstappen, padre del tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen. El piloto neerlandés sufrió un violento vuelco durante la competencia, aunque, afortunadamente, tanto él como su copiloto Jasper Vermeulen resultaron ilesos.
El incidente ocurrió en el tramo 13 del recorrido, cuando el Skoda Fabia RS Rally2 en el que competían perdió estabilidad en una curva hacia la derecha. Según se pudo observar en distintos registros captados por aficionados, el vehículo se descontroló, terminó impactando contra un árbol y luego volcó, en una secuencia que encendió las alarmas entre los presentes.
Hasta ese momento, la dupla venía teniendo una actuación destacada, ubicándose en el tercer lugar de la clasificación general. Sin embargo, el accidente los dejó automáticamente fuera de competencia, sin posibilidades de pelear por un lugar en el podio. A pesar de la violencia del impacto, ambos lograron salir del vehículo por sus propios medios, lo que rápidamente llevó tranquilidad.
Tras el episodio, el propio Verstappen llevó calma con sus declaraciones, poniendo el foco en el aspecto más importante: la integridad física. “Lo más importante es que Jasper y yo salimos del coche sanos y salvos. Fue un gran impacto, pero estos coches son increíblemente seguros, y eso vuelve a demostrarse. Me alegra que hayamos salido bien de esto”, expresó.
La participación tenía un condimento especial, ya que era la primera vez que competía junto a Vermeulen como copiloto. El habitual acompañante de Verstappen, Renaud Jamoul, continúa recuperándose de una fractura de tobillo, lo que obligó a realizar este cambio en la tripulación.
No se trata del primer episodio de este tipo en la trayectoria reciente del piloto. En 2023 también había sufrido un vuelco durante el Royal Rally de Escandinavia, en Suecia, y en 2024 otro accidente lo había dejado fuera de carrera de manera anticipada. Estos antecedentes reflejan los riesgos constantes de la disciplina, donde incluso los pilotos con experiencia pueden verse envueltos en situaciones extremas.
Más allá del susto, el hecho volvió a poner en evidencia los avances en materia de seguridad dentro del automovilismo. La resistencia de los vehículos y los sistemas de protección permitieron que un accidente de semejante magnitud no tuviera consecuencias físicas, en un deporte donde cada detalle puede marcar la diferencia.
El episodio, sin dudas, generó repercusión en el mundo del motor, no solo por la violencia del impacto, sino también por tratarse del padre de una de las máximas figuras actuales de la F1. Una historia que, pese al dramatismo del momento, tuvo un desenlace positivo.
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