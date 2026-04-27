Susto en el rally: el padre de Max Verstappen protagonizó un fuerte accidente en Bélgica

La participación tenía un condimento especial, ya que era la primera vez que competía junto a Vermeulen como copiloto. El habitual acompañante de Verstappen, Renaud Jamoul, continúa recuperándose de una fractura de tobillo, lo que obligó a realizar este cambio en la tripulación.

No se trata del primer episodio de este tipo en la trayectoria reciente del piloto. En 2023 también había sufrido un vuelco durante el Royal Rally de Escandinavia, en Suecia, y en 2024 otro accidente lo había dejado fuera de carrera de manera anticipada. Estos antecedentes reflejan los riesgos constantes de la disciplina, donde incluso los pilotos con experiencia pueden verse envueltos en situaciones extremas.

jos verstappen accidente 1

Más allá del susto, el hecho volvió a poner en evidencia los avances en materia de seguridad dentro del automovilismo. La resistencia de los vehículos y los sistemas de protección permitieron que un accidente de semejante magnitud no tuviera consecuencias físicas, en un deporte donde cada detalle puede marcar la diferencia.

El episodio, sin dudas, generó repercusión en el mundo del motor, no solo por la violencia del impacto, sino también por tratarse del padre de una de las máximas figuras actuales de la F1. Una historia que, pese al dramatismo del momento, tuvo un desenlace positivo.