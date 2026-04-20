Dolor en Córdoba: la durísima despedida al joven fallecido en el Rally Sudamericano
La comunidad de Villa Páez expresó su pesar por la trágica muerte de Braian Zárate González, quien fue atropellado durante una competencia automovilística.
La tragedia golpeó de lleno al Rally Sudamericano este fin de semana, cuando un accidente fatal terminó con la vida de Braian Zárate González, un joven de 25 años que se encontraba como espectador en una de las etapas disputadas en la región de Traslasierra, Córdoba. El hecho generó una profunda conmoción tanto en el ámbito deportivo como en su comunidad, que rápidamente expresó su dolor a través de redes sociales.
El episodio ocurrió durante el desarrollo de la competencia, cuando uno de los vehículos perdió el control en un tramo del recorrido y se despistó. Tras impactar contra una zona rocosa, el auto comenzó a dar varios tumbos y se desvió hacia el sector donde se encontraba el público. En ese contexto, Zárate González fue embestido y sufrió heridas de extrema gravedad.
El joven fue trasladado de urgencia al hospital Luis Bellodi de Mina Clavero, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. La noticia generó una inmediata reacción de pesar entre familiares, amigos y vecinos, quienes comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción.
La dolorosa despedida al joven de 25 años que murió en el Rally Sudamericano
Desde el Centro Vecinal de Villa Páez compartieron un mensaje que sintetiza el sentimiento general: “Siempre en nuestros corazones”. En la misma publicación, agregaron: “Lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana durante el Rally en nuestra provincia”. Además, expresaron su acompañamiento a la familia: “Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento. Q.E.P.D., Braian Zárate”.
Las imágenes del accidente, registradas por testigos, muestran la violencia del impacto y la rapidez con la que se desencadenó la tragedia. El vehículo involucrado era conducido por Didier Arias y Héctor Núñez, ambos de nacionalidad paraguaya, quienes resultaron ilesos.
Además de la víctima fatal, otras dos personas sufrieron heridas. Una mujer de 40 años, oriunda de Villa Dolores, sufrió una fractura de tobillo, mientras que su hija menor de edad presentó golpes leves. Ambas se encuentran fuera de peligro.
Tras el accidente, la organización del Rally Sudamericano decidió suspender la competencia, en señal de duelo y ante la gravedad de lo ocurrido. El hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de eventos, donde el público suele ubicarse en zonas cercanas al recorrido.
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