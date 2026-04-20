Dolor en Córdoba: la durísima despedida al joven fallecido en el Rally Sudamericano

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Además de la víctima fatal, otras dos personas sufrieron heridas. Una mujer de 40 años, oriunda de Villa Dolores, sufrió una fractura de tobillo, mientras que su hija menor de edad presentó golpes leves. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Tras el accidente, la organización del Rally Sudamericano decidió suspender la competencia, en señal de duelo y ante la gravedad de lo ocurrido. El hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de eventos, donde el público suele ubicarse en zonas cercanas al recorrido.